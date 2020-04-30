Esrarengiz höyük, görüntüsü ile dikkat çekiyor

Sivas’ta Hafik gölünün içerisinde bulunan Pılır höyüğü, görüntüsü ve hikayesi ile dikkat çekiyor.

Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan 1 kilo metrekare alana sahip Hafik gölü, doğal güzelliği kadar içerisinde yarım ada şeklideki Pılır höyüğü ile de dikkat çekiyor. Gölün içerinde devasa bir gözü andıran höyük, içerisinde sakladığı tarihle de esrarını koruyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gölde ve höyüğün çevresinde kapılan sondaj çalışmaları sırasında gök tabanına çakılmış tarihi kazıklar bulunmuştu.

Türkiye’de tek

Kültür ve Turizm Bakanlığı kayıtlarına göre; tarihi kazıklardan yola çıkılarak, Neolitik, Kalkolitik ve İlk Tunç Çağında gölde kazıklar üzerinde bir yerleşim alanı bulunduğu düşünülüyor. Hafi gölü, İsviçre’deki Zürih Gölü ile Alp göllerinde örnekleri bulunan Palafit türündeki yerleşim tarzının Türkiye’deki tek örneği olarak gösteriliyor.

Araştırılması isteniliyor

Göl kenarında işletmesi bulunan Yusuf Aytan yaptığı açıklamada, gölde milattan önce yerleşim yeri olduğu yönünde kalıntılar bulunduğunu belirtip göldeki höyükte arkeolojik kazı yapılarak turizme kazandırılmasını istediklerini belirtti. Aytan, “Gölde yapılan incelemelerde gölün içerisinde tarihi kazıklar bulunmuş. Yaşlılarımız da geçmişte burada kasıklar üzerinde kurulu binalar bulunduğunu söylüyor. Biz höyüğün araştırılarak turizme kazandırılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.