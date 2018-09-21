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Esrarengiz ABD’li için çember daralıyor!

Reyhanlı saldırısının faili olan Yusuf Nazik’in sorgusu sürüyor. MİT'in Suriye’de yakalayarak Türkiye’ye getirdiği teröristin ifadesi doğrultusunda özel ekip tarafından aramaya başlanan esrarengiz ABD'linin izine ulaşıldığı ve operasyon hazırlığı yapıldığı iddia edildi.

21 Eylül 2018 Cuma 08:24
Esrarengiz ABD’li için çember daralıyor!

Gözaltı süresi ikinci kez uzatılan Reyhanlı saldırısı faili Yusuf Nazik'in sorguda verdiği bilgiler, MİT ve Terör Şube Müdürlükleri ile istihbarat birimlerini alarma geçirdi. Bağlantıları hakkında konuşan terörist, bölgede bulunan diğer ülkelerin istihbarat birimleri ile de bağlantısı olduğunu söylerken, bu ifadeler sonrası iki ayrı noktaya operasyon hazırlığı başlatıldığı öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU

Yusuf Nazik'in verdiği isimler içinde dikkat çeken, iyi derecede Türkçe ve Kürtçe bilen ABD'linin izine de ulaşıldı. ABD'linin tespiti için çalışan 40 kişilik özel ekibin, bu kişinin izine Suriye'de ulaştığı öğrenildi. Suriye'deki bazı güvenlik kamerası kayıtlarını ele geçiren MİT'in fotoğrafları Yusuf Nazik'e teyit ettireceği açıklandı.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 08:24
  1. Reyhanlı
  2. yusuf nazik

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