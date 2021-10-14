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Yaşam Esra Hankulu ölüm nedeni ne? Esra Hankulu otopsi raporu sonucu
Yaşam

Esra Hankulu ölüm nedeni ne? Esra Hankulu otopsi raporu sonucu

Esra Hankulu Adli Tıp raporu merak ediliyordu. Ümitcan Uygun’la birlikte geceyi geçirdikten sonra evinde ölü olarak bulunan Esra Hankulu’nun kesin ölüm raporu Adli Tıp Kurumu tarafından açıklandı. Peki Esra Hankulu ölüm nedeni ne? Esra Hankulu Adli Tıp otopsi raporu sonucu...

Yeniakit Publisher
2021-10-14 16:42:00 - 2021-10-14 16:43:07
Esra Hankulu ölüm nedeni ne? Esra Hankulu otopsi raporu sonucu

Aleyna Çakır'ın ölümüyle birlikte gündem olan Ümitcan Uygun'un beraber olduğu Esra Tanrıkulu (25) evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunmuş, sonrasında geceyi birlikte geçirdiği belirlenen Uygun ‘kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Esra Hankulu Adli Tıp otopsi raporu sonucu

Olay sonrası kesin ölüm nedeni araştırılan Hankulu'nun cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Hankulu'nun ölümüne ilişkin yapılan ilk incelemelerde kanında bulunan uyuşturucu madde üzerine yoğunlaşılsa da kesin ölüm sebebinin kült kafa travmasına bağlı iç kanama olduğu belirlendi. Hankulu'nun kafa travmasının da, kafasını bir yere vurmasından ya da biri tarafından kafasına vurulmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Kült kafa travması nedir? Kült kafa travması neden olur?
Kült kafa travması nedir? Kült kafa travması neden olur?

Sağlık

Kült kafa travması nedir? Kült kafa travması neden olur?

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