  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya'dan Körfez ülkelerine çok kötü haber! Türkiye için büyük fırsat doğdu Acil koduyla harekete geçtiler Asya ülkelerinde Hürmüz alarmı Sevdiği kıza büyü yaptırdı, 500 bin lira çarpıldı! Yanıp kül oldu! CHP’li belediye bir tesise sahip çıkamadı Kim Jong Un'dan ABD'ye sert cevap! "Nükleer kararımız İran saldırısıyla tescillendi!" Bakan Çiftçi'den Nevruz'da terör propagandası açıklaması: 209 kişi gözaltına alındı! Asla müsaade etmeyiz Bakan Fidan'dan barış diplomasisi! 3 ülkenin Dışişleri Bakanı ile görüştü TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Hırvatistan’a işbirliği mesajı Avrupa'dan yeni savunma hamlesi! 115 milyon avroluk "AGILE" desteği geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı: Kardeşim..! Mekanın cennet olsun!
Gündem Ders kitabındaki o ifadeye neşter vuruldu! Ergenekon Destanı için beklenen adım atıldı!
Gündem

Ders kitabındaki o ifadeye neşter vuruldu! Ergenekon Destanı için beklenen adım atıldı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Ders kitabındaki o ifadeye neşter vuruldu! Ergenekon Destanı için beklenen adım atıldı!

10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabında yer alan Ergenekon Destanı ile ilgili tartışmalı ifadeye yönelik düzeltme yapıldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, ders kitabında destanın kaynağına ilişkin kullanılan ve kamuoyunda "kavram karışıklığı" olarak nitelendirilen ibare, dijital platformlarda güncellenerek doğru formuna kavuşturuldu.

Edinilen bilgilere göre; Türk eğitim sisteminde millî ve manevi değerlerle birlikte evrensel ilkeleri esas alan; eleştirel düşünen, ülkü sahibi, problem çözen ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeye yönelik bir yaklaşım benimsenmektedir. Bu anlayış, öğretim programlarından ders kitaplarına ve tüm eğitim süreçlerine yansıtılmaktadır.

 

Hatalı içerik dijital mecralarda güncellendi

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı, Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı doğrultusunda hazırlanmıştır. Kitapta yer alan içerikler, öğrencilerde millî, manevi ve tarihî değerlerle birlikte evrensel değerleri geliştirmeyi amaçlayan bir yaklaşımla kurgulanmıştır. Bu kapsamda Türk destanları, ait oldukları dönemler esas alınarak sistematik biçimde ele alınmış; Altay-Yakut, Saka, Hun, Köktürk ve Uygur dönemlerine ait destanlar Türk destanları kapsamında işlenmiştir. Bu içeriklerle Türklerin mücadeleci ruhu, bağımsızlık anlayışı ve tabiatla iç içe yaşamı öğrencilere aktarılmaktadır. Köktürk Yazıtları ve Dede Korkut Hikâyeleri, Türk milletinin devlet anlayışını, birlik duygusunu, aile yapısını, töresini ve kahramanlık anlayışını yansıtan temel metinler olarak ele alınmaktadır.

 

 

Yeni eğitim döneminde kitaplar basılı olarak değişecek

Bununla birlikte, Türk Destanları temasında Ergenekon Destanı’na ilişkin söz konusu ifadenin kavram karışıklığına yol açabileceği değerlendirilmiş, konu medya aracılığıyla kamuoyuna yansımadan önce tespit edilerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Güncellenmiş içerik, öğretmenlerin kaynak olarak kullandığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve tymm.meb.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.

Yapılan bu güncelleme, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla basılı ders kitaplarına da yansıtılacaktır.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23