Esra Hankulu kimdir? Esra Hankulu nereli? Esra Hankulu kaç yaşında? Esra Hankulu cinayeti son dakika!

Son dakika Ümitcan Uygun haberi: Ankara'da, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümünden sorumlu olarak hakkında soruşturma devam eden Ümitcan Uygun, girdiği cezaevinden çıkar çıkmaz ismi bir cinayet ile daha anılmaya başlandı. Ümitcan Uygun’un kız arkadaşı olduğu söylenen Esra Hankulu’nun öldüğü öğrenildi. Ümitcan Uygun’un gece Esra Hankulu ile birlikte olduğu kamera kayıtlarıyla tespit edilince gözaltına alındı.

Esra Hankulu'yu Ümit Can Uygun mu öldürdü?

Ümit Can Uygun, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüler de daha sonra sosyal medyada yer aldı. Ümitcan Uygun, bunun üzerine 10 Ocak'ta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Uygun, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı. 17 Temmuz'da tahliye edilen Ümit Can Uygun, geceyi birlikte geçirdiği Esra Hankulu evinde ölü bulundu. Ankara'da geceyi Ümitcan Uygun ile aynı odada geçiren kız arkadaşı 25 yaşındaki Esra Hankulu sabah yatağında ölü bulundu. Cep telefonu olay yerinde bulunamayan genç kadının incelenen kamera kayıtlarında Uygun ile geceyi geçirdiği doğrulandı.

Sabah'ın haberine göre; Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu (25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.

Ümit Can Uygun gözaltında mı?

Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.