Esra Ezmeci pislik saçmaya devam ediyor! Yeter ulan, yeter

FOX TV'nin ünlü edip kamuoyuna psikolog diye pazarladığı Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden geldiğini iddia ettiği ahlak dışı mesajları cevaplayıp yayınlamak sureti ile topluma zehir saçmaya devam ediyor. Ahlaksız Ezmeci'nin son paylaşımı da "Yok artık" dedirtti. Sözde kadın takipçinin "Kayınvalidem bize gelince oğlu onunla yatsın istiyor. Tek yatmıyor. Bize gelince farklı ev diye aramıza yatıyor. Bilerek gece beni ittiriyor" mesajı, "Bunlar milletle kafa buluyor" yorumlarına sebep oldu.