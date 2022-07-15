  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Esra Ezmeci pislik saçmaya devam ediyor! Yeter ulan, yeter
Gündem

Esra Ezmeci pislik saçmaya devam ediyor! Yeter ulan, yeter

FOX TV'nin ünlü edip kamuoyuna psikolog diye pazarladığı Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden geldiğini iddia ettiği ahlak dışı mesajları cevaplayıp yayınlamak sureti ile topluma zehir saçmaya devam ediyor. Ahlaksız Ezmeci'nin son paylaşımı da "Yok artık" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 10:57:00 -
Esra Ezmeci pislik saçmaya devam ediyor! Yeter ulan, yeter

FOX TV'nin ünlü edip kamuoyuna psikolog diye pazarladığı Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden geldiğini iddia ettiği ahlak dışı mesajları cevaplayıp yayınlamak sureti ile topluma zehir saçmaya devam ediyor. Ahlaksız Ezmeci'nin son paylaşımı da "Yok artık" dedirtti. Sözde kadın takipçinin "Kayınvalidem bize gelince oğlu onunla yatsın istiyor. Tek yatmıyor. Bize gelince farklı ev diye aramıza yatıyor. Bilerek gece beni ittiriyor" mesajı, "Bunlar milletle kafa buluyor" yorumlarına sebep oldu. 

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23