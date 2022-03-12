Esra Ersoy tutuklandı mı? Esra Ersoy kimdir? Esra Ersoy nereli kaç yaşında?

Cicişler lakabı ile kamuoyunda tanınan Esra Ersoy, Bodrum’da 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme yargılama sonucunda Ersoy'u, "çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 8 yıl hapse mahkum etti. Ersoy'un işlediği diğer suçun "tehdit" değil "tehdit kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlal" suçunu oluşturduğuna hükmeden mahkeme, sanığa bu suçtan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Sanığa takdiri indirim de uygulanmadı. Mahkeme ayrıca Ersoy'un hükmen tutuklanmasına da karar vererek, sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Karar sonrası Esra Ersoy yakalanarak cezaevine gönderildi.

Esra Ersoy kimdir?

Esra Ersoy, 21 Haziran 1985 tarihinde Mersin‘de üç katlı bir villada doğmuştur. Kendisinden 4 yaş küçük Ceyda Ersoy adında kız kardeşi vardır. İlkokul ve ortaokulu Mersin’de özel Toros Kolejinde ve Liseyi Mersin Sabancı Anadolu Lisesinde okuduktan sonra Ankara‘da Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu . Mezun olduktan sonra bir dönem Ankara Laila’da Halkla ilişkiler müdürü olarak çalıştı. Kardeşi Ceyda Ersoy ile beraber 2008 yılında yapımcılığını Fatih Aksoy, yönetmenliğini Kartal Tibet‘in yaptığı “Hayat Güzeldir” adlı dizi filmde Alp Kırşan, Cem Davran, Begüm Kütük, Merve Sevi ile birlikte oynadılar.

2014 yılında “Şipşak Anadolu” sinema filminde Cengiz Küçükayvaz, Erdal Tosun ile beraber oynadılar.

Esra Ersoy hangi dizi ve filmlerde oynadı?

2014 – Şipşak Anadolu – Sinema Filmi

2011 – Ruffles Reklamı

2009-2010 – Neşeli Günler – Sunucu (Cine 5)

2009-2010 – Burger King Reklamları- Vodafone reklam filmi

2009 – Kandıramazsın Beni Tv Programı (Fox Tv)

2009 – Manga – Klip – Dünyanın Sonuna Doğmuşum

2008 – Çarkıfelek – Hostes (Kanal 1)

2008 – Hürriyet Emlak Reklam Filmi

2008 – Hayat Güzeldir – Dizi Film (ShowTv)

2007 – Güzel ve Dahi (yarışma) (ShowTv)