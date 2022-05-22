Esra Elönü, o isimlere çok sert çıktı! Hazmedemediklerinizi gidin birbirinizin üstüne kusun!

Esra Elönü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar davetine katılan sanatçıları "yandaş" olarak nitelendiren çevrelere çok fena ayar verdi. "CHP'nin Maltepe mitingine adam toplamak için tuttuğunuz sanatçılara muavinlik yaptırmak yandaşlık değil öyle mi?" diye soran Elönü, Star'daki yazısında şunları kaydetti:

"Gözünüzü kısar mısınız? Ben kısarım... Bazen ederinden büyük görünmeye çalışanları netleştirmek için gözümü kısarım. Bugün de göz kısarak bazılarını konserve kutusuna dolduruyorum. O bazılarını siz büyütmezsiniz nefisleri büyütür, bazıları adamlığın diz dibine otursa da gurbetinde kalmıştır. Şerefin turistine kaf dağını gezdiren bir mihmandar gibidir o kimseler. Ve yine o kimseler herkesin ayan olduğu bu dünyada ismini vermek istemeyen dinleyicidir. Tecessüs, ismini vermek istemeyen dinleyici işte ta kendisi.

Sizi dinliyormuş gibi yaparken kulaklıkla şeytanı dinleyenlerin hali. Açık arayan bulduğu açıkla kendi açığını kapamaya çalışan ekonomik kötülük.

Nereye varacağım; biz muhalefeti muhalefet olduğu için değil muhalefet yapamadıkları için eleştiriyoruz. Hiç kimse de kusura bakmasın, muhalefetin bulantı torbası değiliz hazmedemediklerinizi gidin birbirinizin üstüne kusun!

SİHA'nın karşısına getirdiğiniz bir kap samanı hediye paketi yapıp önümüze koyacaksanız o medeni muhalefet değil ahır muhalefetidir!

Hiçbir şey olmadığınızı gözümüze sokmak istiyorsanız aldık kabul ettik.

Cumhurbaşkanının iftar davetine katılan sanatçıları leşliğin linç sırasına göre hakaret sağanağına tutacaksınız size göre onlar yandaş sanatçı; Maltepe mitingine adam toplamak için tuttuğunuz sanatçılara muavinlik yaptırmak yandaşlık değil öyle mi?

Siz kimsiniz? Sanal alemde döllenmiş bot hesaplarınızı hakikatin üzerine ürütürken siz seviyelisiniz çamurunuza şemsiye tutanlar mı seviyesiz?

Her ayak gittiği yerin tozunu getirir de siz Wc terliğiyle gelecek olan gübreye ot bağlamış ufku tuvalet aynası kadar olanlar mı temiz?

Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğunu kendi ağızlarına söyletip buna göre hareket edilmeli diyerek tükürük saçanlar demokrat bizler bölücü öyle mi

Beşiktaş'ta ağaçları öldürüp işinize gelmeyen yerlerdeki otları yemeye kalkanlar mı doğasever? Kazdağları'nda maden protestosuna gidip kayınçosunun düğününe çeyrek altın arayan define avcıları bize ahlak satıyor... Kusura bakmayın da sizin siyasetinizin astarı İstanbul'da buhar ettiğiniz 978 atın derisine dönmüş.

Ne diyelim?

Samanlıktaki Zühtü'nün gölgesine beste yapanlar, iradesini kullanan seçmene koyun diyorsa ahır kapısında zil arayan ahmaklıklarını örtmek içindir."