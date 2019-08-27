0553 313 94 23

ESOGÜ Türk Halk Dansları Topluluğu Macaristan ve İtalya’da ülkemizi temsil etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER) Türk Halk Dansları Topluluğu Macaristan ve İtalya’da yapılan festivallerde Türkiye’yi temsil etti.

27 Ağustos 2019 Salı 12:07
ESOGÜ Türk Halk Dansları Topluluğu Macaristan ve İtalya’da ülkemizi temsil etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER) Türk Halk Dansları Topluluğu Macaristan ve İtalya’da yapılan festivallerde Türkiye’yi temsil etti.


ESOGÜ HAMER Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Adem Koç, HAMER Müdürü Öğr. Gör. Tekin Koçkar, HAMER Sanat Yönetmenleri Gökhan Ülker ve Okan Ülker ile müzisyen ve dansçılardan oluşan kafile ilk olarak 6-11 Ağustos tarihleri arasında Macaristan’ın Jszberény kentinde düzenlenen XIX. Csango Festivali’ne katıldı. Festivalde Macaristan, Bolivya, Kolombiya, Ekvador, Endonezya ve Türkiye’den halk dansları toplulukları yer aldı. Festival kapsamında yapılan dans atölyelerinde Türk ekibi diğer gruplara Burdur ve Trakya yöresi oyunlarını öğretti. ESOGÜ HAMER Türk Halk Dansları Topluluğu özel misafir olarak Macaristan’da Jszalsszentgyörgy ve Jaszfenyszaru’da da gösteriler yaptı. İki kentte de büyük ilgiyle karşılanan ekip, Jszfényszaru Belediye Başkanı Mrta Czeglédi Gyriné’nin özel misafiri oldu. Ekip Jszfényszaru eski kaptanı zsis Istvn’ın ve Jszalsszentgyörgy Kaptanı Joseph Talalt’ın çiftlik evlerinde ayrı ayrı ağırlandı. Ekibe Macar geleneksel yemeği gulaş ikram edildi. Karşılıklı hediyeleşmenin ardından gösteriler yapıldı. Macaristan’da düzenlenen Csango Festivali’ne Türk ekibini özel olarak davet ederek festivale katılımını sağlayan Jsz Müzesi yöneticisi Edit Batho da müzede son gün davet verdi. ESOGÜ HAMER Türk Halk Dansları Topluluğu Jszberény’de bulunan Canfeda Palankası’nda 1572 yılında yaşanan baskında şehit olan Türk askerleri ile hayatlarını kaybeden Macar askerlerinin birlikte yattıkları ve onların anısına dikilen Canfeda Anıtı’nı da ziyaret etti. Anıttaki saygı duruşunun ardından Türk ve Macar milli marşları okundu.


ESOGÜ HAMER Türk Halk Dansları Topluluğu, Macaristan’da düzenlenen festivalin hemen ardından 12-19 Ağustos tarihleri arasında da İtalya’nın Sicilya adasındaki Petralia Soprana, Caltavuturo, Polizzi Generosa, Castellana Sicula ilçelerinde düzenlenen “International Folk Festival in Village Petralia Soprana” halk dansları festivaline katıldı. Festivalde İtalya, Şili, Kolombiya, Rusya, Kazakistan ve Türkiye’den halk dansları ekipleri yer aldı. Cefalu ve Petralia Soprana’da kültürel geziler de yapan ekip, sonrasında Italkali Tuz Madeni ve Müzesi’ni gezdi. Macaristan ve İtalya’da gösterdiği performansla göz doldurarak ESOGÜ’yü ve Türkiye’yi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşayan ESOGÜ HAMER Türk Halk Dansları Topluluğu festivallerin ardından yurda dönüş yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:07
  1. bilim
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan Moskova'da
    1. Başkan Erdoğan Moskova'da
    2. KBB Uzmanı Murat Doğan: ”Mevsimsel..
    3. Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi için..
    4. Vali Yaman'dan 'hediye' açıklaması!
    5. Başakşehir’e gençlik aşısı
    6. Büyükşehir Belediyesi geleceğin..
    7. GRAFİKLİ - Arakanlı Müslümanlar zulmün..
    8. Kocasının pompalı tüfekle vurduğu..
    9. Balonla Tarih kokan Mardin'e..
    10. (Özel haber) Yukatel Denizlispor..
    11. Elazığ’da yürüyüş yollarında yenileme..
    12. RÖPORTAJ - "Siyah beyaz filmleri..
    13. GÜNCELLEME - Önce karısını sonra..
    14. Başkan Yavaş’tan çalışan annelere müjde
    15. Tekirdağ'da minibüs refüjdeki..
    16. Mahalleler arası futbol turnuvası..
    17. Golf: Spor Toto Türkiye Amatör Açık..
    18. Yalçın: “Vatandaşımıza Hizmetten..
    19. Maltepe büyük zaferi Manga ile..
    20. Yabancı öğrenciler 'Türkiye bambaşka..
    21. Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler..
    22. Trabzonspor - AEK maçının medya..
    23. İnsan tacirlerine operasyon
    24. Muğla'da 39 düzensiz göçmen yakalandı
    25. Kameranın açısını değiştiren çinko..
    26. Mehmet Demircan kimdir? FEM..
    27. Sarıgöl Kaymakamı Kılınç’a veda yemeği
    28. Fetullah Gülen'in şoförü yakalandı
    29. Bakan Turhan'dan fidan dikme..
    30. Rusya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!