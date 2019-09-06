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ESOGÜ Rektörü Şenocak’tan Orman Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof.

06 Eylül 2019 Cuma 12:08
ESOGÜ Rektörü Şenocak’tan Orman Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemâl Şenocak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Çolak, Orman Bölge Müdürü Recep Temel’i ziyaret etti.


Orman fidanlığındaki çalışma yerleri ve kayaç parkı gezilirken ziyaretin ardından Orman Fidanlığına geçildi. İkili, Orman Fidanlığındaki fidan ve tıbbi bitki üretim çalışmalarını birlikte gezerken, Orman Bölge Müdürü Recep Temel, fidan üretim çalışmaları hakkında Rektör Şenocak’a bilgi verdi. Programda Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte üretilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler parselinde yer alan bitkiler incelenerek Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duran Katar tarafından Rektör ve heyetine sunulan bilgilendirme yer aldı. Rektör Kemâl Şenocak lavanta, ekinezya, adaçayı, kantoran, biberiye gibi türler ile yakından ilgilendi.


Heyetler, daha sonra fidanlığın içinde bulunan ve Türkiye’de başka örneği olmayan "Kayaç Parkı"nı gezdi. Burada misafirlere kayaç parkının kuruluş amacını ve işlevini anlatan Orman Yüksek Mühendisi Dr. Nejat Çelik, parkta bulunan ve 81 ilden getirilen kaya ve maden örnekleri hakkında da bilgi verdi.


Programın devamında Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü de ziyaret edilirken Enstitü Müdürü Dr.Teoman Güner, toprak ve bitki analizlerinin yapıldığı laboratuvarlar hakkında bilgi aktardı. Program sonunda ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Bölge Müdürü Recep Temel ve ekibine teşekkür ederek, daha fazla ortak projeler yapmak istediklerini diler getirerek ile fidanlıktan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:08
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