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ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:08
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile mesaj yayınladı.


Şenocak, mesajında, "Aziz Türk milletinin, dünyada emsali görülmemiş kurtuluş mücadelesini zaferle taçlandırışının 97. yılına erişmenin haklı sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Türk milletinin istiklale olan bağlılığının ve asla boyun eğmeyen karakterinin tarihteki en önemli örneklerinden biri olan İstiklal Savaşı, Büyük Taarruz ile işgal kuvvetlerine son darbeyi indirmiş, ezeli ve ebedi bağımsızlığımızı bütün dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Bu kutlu zafer, bugün üzerinde yaşadığımız ve her karışı şehit kanlarıyla sulanmış ecdat yadigârı bu toprakların değerini bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Malazgirt Zaferi ile yurt edindiğimiz, İstanbul’un fethi ile son vatan kıldığımız, Çanakkale Savaşı ve 30 Ağustos Zaferi ile bir kez daha kök salıp kalıcılığımızı perçinlediğimiz Anadolu coğrafyası ve bize bırakılan şanlı zaferlerle dolu tarihimiz, hepimiz için kutlu emanetlerdir. Bu emanetlere sahip çıkarak kültür ve medeniyetimizi geliştirerek yüceltmek, "fikri hür, vicdanı hür" nice nesillerle bizi biz yapan maddi-manevi değerlerimizi ve vatanperverliğimizi kuşaktan kuşağa aktarmak, her vatan evladının asli görevidir. Bu görevi yerine getirmenin temel şartı ise, hiç şüphesiz bilimin ve aklın önderliğinde çalışmak ve daha çok çalışmaktır. Büyük Taarruzun zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos 1922’nin, 97. yıl dönümü vesilesiyle, bizlere bu büyük ve şanlı zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahraman ecdadımızı ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bu kutlu zaferin mirasçısı milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum" diye belirtti.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:08
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