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Aktüel

ESOGÜ Öğretim Görevlisi Korona günlerini sanatla bir araya getirdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğr.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 15:23:33 -
ESOGÜ Öğretim Görevlisi Korona günlerini sanatla bir araya getirdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğr. Gör. Tunçemre Doğramacı, Covid-19 Pandemisinde yaşadığımız süreci sanatla buluşturan bir video çalışması gerçekleştirdi.


Öğr. Gör. Tunçemre Doğramacı, evlere kapandığımız bugünleri ve bu süreçte hayatımıza giren sosyal mesafe gibi kavramları Türk ressamların tabloları ile anlattı. Videoda Abidin Dino, Nuri İyem, Avni Arbaş, Fikret Mualla, Adnan Turani, Nurullah Berk, Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi önemli Türk ressamlarının tablolarına yer verildi.

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