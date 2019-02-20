ESO’dan Kızılay’a tam destek

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı (ESO) Celalettin Kesikbaş ziyareti esnasında yaptığı konuşmada, "Kızılay gibi yüzyılları aşan geçmişi ve kutsal misyonu ile Türkiye’nin en güzide yardım kuruluşu Türk Kızılayı’na Sanayi Odası ve sanayici iş adamları olarak her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ziyaret sırasında Eskişehir sanayicilerinde Kızılay’a verilecek destekler ile ilgili konuları dile getiren Şube Başkanı Egemen Temizsoy, en yakın zamanda tekrar bir araya gelerek ESO-Kızılay işbirliği ile birlikte yapılacak yeni projelerle Kızılay’ı daha ileriye taşıyacaklarını belirtti.