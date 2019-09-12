ESO’dan ihracatı arttıracak hamle

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyelerinin yeni iş birlikleri geliştirmelerine katkı sunmak, potansiyel müşteriler ile irtibat kurmalarını sağlamak ve ihracat rakamlarını arttırmak amacıyla yurt içi-yurt dışı fuar çalışmalarını arttırdı.

16 aylık bir süreçte yurt içinde 20 farklı fuara, yurt dışında da 7 ayrı fuara stant ve ikili iş görüşmeleri ile katılan ESO, buralarda üyeleri için önemli iş bağlantıları sağladı. Konu hakkında bilgi veren ESO Genel Sekreteri Volkan Günaydın, “En önemli görevlerimizden birisi sektörel fuarlara stantla katılmak ya da sanayicilerimizin bu fuarlara iştiraklerini sağlanmak. Birçok farklı ülkeden gelen katılımcıların olduğu fuarlarda Eskişehir Sanayi Odası standında bu katılımcılardan ulaşan talepleri toparlıyoruz ve yeni iş fırsatları oluşturmak adına Odamız üyelerine iletiyoruz” dedi.

Fuarların Eskişehir Sanayi Odası’nın en önemli ilkelerinden birisi olan “İhracatı Artırmak” adına çok önemli rol oynadığını bildiren Günaydın, “Önemli sektörel fuarların büyük kısmına katılarak ve üye firmalarımızın bu fuarlarda yer almalarını sağlayarak Eskişehir sanayisinin ihracatını artırmak en önemli hedefimizdir” dedi.

Yurtiçi fuarlarında toplam 197 adet ikili iş görüşmesine katılım sağlandığını açıklayan Günaydın, “Bu ikili iş görüşmelerinde ve standımızda yaptığımızı görüşmeler sonucunda toplamda 335 adet talep topladık. Bunların hepsini üyelerimize ilettik. Üyelerimizin hâlihazırdaki müşterileri ile görüşmeler planlamak ve yeni fırsatlar yaratmalarına destek olmak amacıyla fuarlara ziyaret organizasyonları da düzenledik. Son bir yıl içerisinde 7 adet uluslararası sektörel fuara ziyaret organizasyonu gerçekleştirdik ve bu organizasyonlara Odamıza kayıtlı firmalardan 124 mavi ve beyaz yakalı personel katılım sağladı” dedi.

İhracat artacak

Üyelerinin sektörlerinin geleceği hakkında fikir sahibi olmaları, global markaların temsilcileri ile yüz yüze görüşme, farklı marka ve teknolojileri yerinde inceleme, Türkiye özelinde iş ve gelecek vadeden ürünler ile ilgili ikili iş görüşmeleri yapma amaçları ile yurt dışındaki fuarlara katıldıklarını söyleyen ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk ise, “Organize edilen yurtdışı fuarlarına toplam 52 firmamız sağladı. Fuarlarda toplam 87 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Bu ikili iş görüşmeleri sonucunda firmalarımız yurtdışında yeni müşteriler edindi ve ihracat rakamlarını arttırdı” açıklamasında bulundu.

Destek ESO’dan

Firmaların bu fuarlara katılırken ESO aracılığı ile gitmesinin onlara birçok yönden kolaylık sağladığından bahseden ESO Genel Sekreter Yardımcısı A. Elif Yeşiltepe, “Bu faaliyetleri düzenlerken anlaşmalı kurumlar ile işlemleri hızlandırmak ve daha kaliteli hale getirmek için çeşitli hizmetler sunuyoruz. ESO’nun Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB gibi kurumlardan destek alması ve maliyeti düşürmesi de üye firmalara büyük katkılar sağlamaktadır” dedi.