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Ekonomi

ESO’dan Eskişehirli sanayiciye Nefes Kredisi

Eskişehirli sanayicilere can suyu olacak Nefes Kredisi projesi devreye giriyor.

2020-04-27 15:55:29 -
ESO’dan Eskişehirli sanayiciye Nefes Kredisi

Eskişehirli sanayicilere can suyu olacak Nefes Kredisi projesi devreye giriyor.


Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde, Eskişehir Sanayi Odası üyelerine özel olarak Nefes Kredisi desteği sağlanacak. ESO Üyelerinin kullanacağı kredi 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılı 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam en fazla 20 ay vadeli ve kullandırılacak kredinin brüt faiz oranı yıllık yüzde 7,50 olacak. ESO Üyesi olan firmalar Nefes Kredisinden 3 milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50 bin TL, 3 milyon TL ile 25 milyon TL (dahil) arasında cirosu olan işletmeler azami 100 bin TL kullanabilecek.


ESO tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “27 Nisan 2020 tarihinde Denizbank ve Kredi Garanti Fonu ile imzalanan protokol kapsamında, Nefes Kredisinden yaralanmak isteyen ESO Üyeleri bankaya başvuruda bulunabilecek. Bununla birlikte ilerleyen haftalarda kamu bankalarının da projeye dahil olması planlanıyor” dedi.

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