ESO yönetimi yeni projeler için EBSO yönetimi ile buluştu

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) yönetimi, ’Bölgesel İşbirlikleri Geliştirme Vizyonu’ kapsamında Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) yönetimi ile bir araya geldi. ESO Yönetim Kurulu üyeleri, ayrıca İzmir’de gerçekleştirilen uluslararası EurasiaRail Raylı Sitemler Fuarı’na katılan ESO’nun standını ve Eskişehirli üreticilerin stantlarını da ziyaret ederek bilgi aldı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’na gerçekleştirilen ziyarette konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, bölgeler arası işbirliklerine ayrı bir önem verdiklerinin, bunun da karşılıklı yeni yatırımlar ve projeler için iyi bir zemin oluşturacağının altını çizdi. Gerçekleştirilen ziyaretin ESO’nun bir süredir devam ettirdiği Bölgesel İşbirlikleri Geliştirme Vizyonu kapsamında olduğuna değinen Kesikbaş, "İşbirlikleri oluşturmak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak ve şehrimiz sanayisinin gelişimine katkı sağlamak için EBSO ile bir aradayız. Ayrıca şehrimizin sanayi potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtmak ve imkanlarımızı anlatmak için EBSO’nun değerli yöneticileri ile buluştuk. Çünkü yapılabilecek her türlü işbirliği yeni yatırımlara da vesile olacaktır. Bölgesinde sanayiye hizmet eden EBSO’nun birikimi çok değerli, bu bağlamda bölgesel olarak pek çok işbirliği ve sistematik çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Bu ilk adımlar ümit ediyoruz ki ilerleyen günlerde daha da artacaktır" şeklinde konuştu.

"Ülkemiz ancak üretimle büyüyüp kalkınacak ve bunun için de işbirlikleri sağlayacağız"

Eskişehir Sanayi Odasını İzmir’de ağırlamaktan ve yeni diyalog çalışmaları içerinde olmaktan memnuniyet duyduklarını belirten EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise, "ESO Başkanımıza ve ESO Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederiz. Ülkemiz sanayisi ve ekonomisinin güçlenmesine ilişkin görüşlerimizi paylaştık. Bölgeler arası yapılabilecekleri değerlendirmek bizim için de çok önemli. Ülkemiz ancak üretimle büyüyüp kalkınacak ve bunun için de işbirlikleri sağlayacağız. Reel sektörün üretim çabalarını devletin de desteklemesiyle başarabiliriz" diye konuştu.

EBSO’ya gerçekleştirilen ziyaretin yanı sıra ESO heyeti İzmir’de yapılan EurasiaRail Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı’nı da ziyaret etti. Fuara katılan ve sektördeki üyelerinin tanıtımını yapan ESO standında bir süre görüşmeler gerçekleştiren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESO Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Yönetim Kurulu üyeleri Recep Taşel, Gürhan Albayrak, Evren Şahin, ESOABİGEM Genel Müdürü Ahmet Özyazıcı ve ESO Genel Sekreteri Volkan Günaydın, fuarda ayrıca Eskişehirli firmaların stantlarını da ziyaret etti.