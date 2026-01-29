  • İSTANBUL
Kobi ESO Meclisi toplandı! Sanayicinin 2026 beklentileri masaya yatırıldı
ESO Meclisi toplandı! Sanayicinin 2026 beklentileri masaya yatırıldı

Eskişehir Sanayi Odası’nın ocak ayı meclis toplantısında sanayicilerin 2026 yılına ilişkin öngörüleri, bütçe dengeleri ve ekonomik gelişmeler ele alındı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Ocak Ayı Meclis Toplantısı, sanayicilerin gözüyle ekonomi başta olmak üzere bütçe, mali tablolar ve gelecek yıl beklentilerinin değerlendirildiği kapsamlı gündemle gerçekleştirildi.

 

Toplantı, ESO Hizmet Binası Meclis Salonu'nda yapıldı. ESO Meclis Başkanı Süha Özbay’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, geçen toplantıya ait kararların okunması ve onaylanması ile başladı. Meclis üyesi sanayicilerin 2026 yılına dair beklentilerini dile getirmeleriyle devam eden programda muhasebeyle ilgili belgeler onaya sunulurken, bütçe izleme raporu ve gelir-gider hesapları paylaşıldı. Ekonomik konuların da görüşüldüğü toplantı, öneri ve dileklerin sunulması ile son buldu.

