ESO madencilik sektörü raporunu açıkladı

Eskişehir Sanayi Odası’nda (ESO), ülkemizin tek madencilik kümesi Eskişehir Madencilik Kümesi ile birlikte hazırladığı “Eskişehir Madencilik Sektörü 2023 Vizyon Programı Sorunlar ve Çözümler” raporunu açıkladı.

ESO’da Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) işbirliği ile düzenlenen, Madencilik Kümesi Üyeleri ve sanayicilerin katıldığı toplantıda açıklanan raporda Eskişehir’de üretim yapan madencilik sektörünün içinde bulunduğu durum ve sektörün gelişimi için gerekenler sıralandı.







İstihdam seferberliği başladı

Seminerde İstihdam Seferberliği 2019 konusuna da değinen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “İstihdamın artması için sanayicinin de önünün açılması gerekiyor. Bu nedenle sektörel problemlerin kanunda yapılan değişikliklerle düzeltilmesi yönünde hazırladığımız talep ve tavsiyelerimiz var. Hepimiz işveren olmak ve daha fazla istihdam sağlamak derdindeyiz. Bu dönem içerisinde sanayicinin özellikle madencilerin beklentileri var ve sizlerden iyi haberler duymak istiyoruz” diye konuştu.







Taleplerimiz belli

ESO’da gerçekleştirilen seminerde madencilik sektörünün beklentilerini ve tavsiyelerini sıralayan Kesikbaş, “Madencilere lojistik, akaryakıt desteği verilmesi, ÖTV’nin kaldırılması, elektrik doğal gaz borçlarının yapılandırılması, KDV’lerin geçici bir süre yüzde 1’e indirilmesi, Ocakların teminat olarak gösterilememesi ve bunun olur hale getirilmesi, Özellikle mesleki yeterlilik çerçevesinde uzlaşma yapılanmasına varılması, belge zorunluluğunun getirilmesi, yenilikçi endüstrilerde çalışacak elemanlar için özel teşvik sürecinin başlatılması, Madencilik kümelenmesi, URGE destekleri gibi isteklerimiz var. Ayrıca Ar-Ge sonunda üretime geçen şirketler için Ar-Ge çalışmalarının vergiden düşülmemesi haksız rekabete neden oluyor bu sorun aşılmalı. Madencilikle ilgili bir bakanlığımız yok. Bakanlık ve koordinasyonunun oluşturulmasını tavsiye ediyoruz. Bunlar dışında daha birçok sorun ve çözüm önerisini derledik. Sizlere de rapor olarak sunacağız” dedi.







Finansmana erişim kolaylaşacak

Seminerde konuşan Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Genel Müdür Yardımcısı, Uğur Salih Uçar ise “Madencilerin en büyük sıkıntılarından biri de finansmana erişim” diyerek “Bizde madencilere yönelik finansman erişimini sağlayacak çalışmalar yapıyoruz. Denetlemelerde kalite ve sayımızı artıracağız. Memurlarımızın denetleme sırasında gösterecekleri davranışlara yönelik eğitimler veriyoruz. Madencilik sektörünün standarda uygun bir şekilde çalışması yönünde düzeni sağlayacağız. Artık biz madencilerin ayağına gidiyor ve problemleri birebir dinliyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmaları sonrası MAPEG temsilcileri bilgiler vererek Eskişehir’deki maden üreticilerinin sorularını cevapladı.