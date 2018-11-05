Esneklik metodu sınav kaygısını azaltıyor

KAYGIYA ZİHİNSEL ESNEKLİK MODELİ

Kişinin kaygıyı zihninde çözebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, adaylara zihinsel esneklik modelini önererek şunları söyledi: “Kişi zihinsel esneklik modelini uygulayabilmeli. Neden heyecanlandığını bilmeli. Kişi birkaç sebepten ötürü heyecanlanır. Başarısızlık, yapamamak, çevremdekiler ne der? Bu düşünceler tamamen sonuç odaklı düşünceler. Eğer bu durum zihinsel esneklikle düzeltilmezse kaygı ve heyecan daha da artacaktır. O nedenle sonucu değil, süreci düşünmeliyiz. Sınav ne zaman, bu süreçte neler yapmalıyım, günlük kaç soru çözmeliyim, gerekli önlemlerimi aldım mı? Şeklinde süreç odaklı düşünebilmeliyiz. Kişi kontrol edemeyeceği şeye odaklanırsa kaygı artar. Sonuç, kontrol edemeyeceği şeydir. Kişi kendine güvenli alanlar oluşturmalı. Daha önce elde ettiği başarılarını düşünebilmeli. Kaygı halinde bu başarılarını düşünmeli. Dikkati bu alana yoğunlaştırabilmeli. Her insanın bu şekilde güvenlik alanları vardır. Kaygı durumlarında güvende olduğunuz resmi düşünebilirsiniz.”

DOĞRU İLETİŞİM KAYGIYI AZALTABİLİR

Ebeveynleri de kaygıyı tetikleyecek davranışlardan uzak durmaya davet eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, anne babanın sorumluluk alan ile almayan çocuk ayrımını yapabilmesini, çocukla iletişim kurarken de olumlu ve yapıcı bir dil kullanmasını önerdi. Hem sınava girecek öğrencilerin hem de ailelerinin kaygılı olduğunu dile getiren Tarhan, şöyle devam etti: "Bazen aileler gençlerden daha kaygılı. Bu da genci olumsuz etkiliyor. Öğrenciler sonuç odaklı değil, süreç odaklı düşünce sistemini uygulasınlar. 'Kazanacak mıyım kazanamayacak mıyım, başarılı olacak mıyım olmayacak mıyım?' şeklinde düşünmeleri kaygıyı artırır. 'Sınava kadar şu kadar çalıştım, şu kadar soru çözdüm, elimden geleni yapıyorum, elimden gelenin çoğunu yaptım' diye düşünürlerse bu olumlu etki yapar. Kontrol edebilecekleri şeylere odaklansınlar. Sonuca odaklanırlarsa kaygı artar."

SINAV ÖNEMLİ DEĞİL DEMEK İYİ BİR TAVSİYE DEĞİL

Ailelere de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Tarhan, şunları söyledi: "Ailelerin genellikle çocuklarına moral vermek için, 'Sınav önemli değil. Dert etme. Ne olursa olsun önemli olan sensin" şeklindeki iyi niyetli yaklaşımları, sorumluluk duygusu yüksek olan çocuklarda olumsuz etki yapıyor. Bu tür nasihatler yapmak kaygıyı daha da artırır. Bu tür nasihatler, sorumluluk sahibi gençlere, 'Benim sınavı kaybetme durumum var' gibi olumsuz ihtimalleri hatırlatıyor ve kaygıyı arttırıyor. Aileler bu durumda; 'Geçmişte çok çalıştın, deneme sınavlarından başarıların iyi. Senin başarılı olma ihtimalin, başarısız olma ihtimalinden yüksek. Sen elinden geleni yap. Bizim için en hayırlısı neyse o olsun' diye çocuklarına moral verebilirler." Prof. Dr. Tarhan, sınav anında ise heyecan ve stresin önüne geçmek için öğrencilerin sonuç yerine ana odaklanmaları gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Adaylar, 'Soru kaçıracak mıyım, doğruyu yapabilecek miyim? Bildiklerimi yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? şeklinde düşünürlerse hata yapma ihtimalleri yüksek. Çoktan seçmeli sorularda, seçenekler okunduğu zaman, 'ilk doğru' denilen genellikle yüzde 80 doğrudur. Bütün sorular bittikten sonra tereddütlü olduğu soruları sonraya bıraksın. Çoktan seçmeli sınavlarda zaman yönetimi çok önemli. Sınavda anı düşünmek önemli. Ne sınav sonucu ne de geçmişi, ne de geleceği düşünecekler. Geçmiş ve geleceği düşünen krizden çıkamaz. Kaygılı çocuklar 'masalarına sadece sınavı ve soruları düşüneceğim, sonucu düşünmeyeceğim' diye not yazsınlar. 'Keşke ve acaba' düşüncelerini çöp sepetine atsınlar.