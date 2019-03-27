Esnaftan Zeybekci’ye: “Kemeraltı’nı kurtar başkanım”

İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda esnaf ziyareti yapan Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "Kemeraltı’nı kurtar başkanım”, “Yaparsanız siz yaparsınız” diyerek dert yanan esnafa, dünyanın en büyük açık hava çarşında tarihi dokunun canlandırılarak parlayan yıldız haline geleceğini söyledi. Daha önce CHP’ye oy verdiğini söyleyen vatandaşlar da artık oylarının hizmet getirecek Zeybekci’ye olduğunu aktardı.

Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, tarihi çarşının Kestanepazarı, Şadırvanaltı ve Hisarönü bölümlerinde esnafı ziyaret etti, gösterilen yoğun ilgiden bölgeyi 4 saatte geçebildi. Esnaf tarafından ilgiyle karşılanan Zeybekci, “Bu sene olacak inşallah, sizinle birlikteyiz”, “Hakikaten yeter İzmir’i kurtarın artık”, “İzmir’in size ihtiyacı var inşallah bu kez kazanacaksınız”, “Kaldırım taşları yapıldı, yağmurda kalkıyor yaşlı insanlar yürüyemiyor. Buraların düzelmesi gerekiyor”, “İnşallah kazanacaksınız”, “Kemeraltı, altyapı olarak, ulaşım olarak sizden büyük hizmet bekliyor. Seçim sonrası da sizi burada görmek istiyoruz”, “İzmir’e çözüm gerekiyor” diyerek destek ve beklentilerini iletti.

"Yağmur yağdığında çamur içerisinde oluyor"

Zeybekci’nin uğradığı esnaflardan biri duyduğu güveni dile getirerek, "Burası Ege Bölgesi’nin en büyük hipermarketi, 5 bin yıllık çarşı. Bir çivi çaktıramadık. Zemininin düzeltilmesini, yağmurdan ve güneşten korunmak için üstünün kapatılmasını, ışıklandırılmasını ve güvenlik kameralarının konulmasını talep ediyoruz. Burası gece gündüz yaşayan yer haline gelsin. Yaparsanız siz yaparsınız, başkası yapamaz. Yıllardır uğraşıyorum, bir şeyin değiştiği yok” diye konuştu. Bir başka esnaf da “Yağmur yağdığında buraları çamur içerisinde oluyor, Kemeraltı’nda neler yapacaksınız” sorusu yöneltti.

İzmir’in doğuştan güzel bir şehir olduğunu aktaran Zeybekci, tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın da ayrı bir güzelliğinin bulunduğunu belirtti. Projeleri arasında çarşının da içinde bulunduğu Kadifekale, Yeşildere, Agora ve Smyrna antik kentlerini kapsayan alanın ’Tarihi Kent Merkezi’ olarak ilan edileceğini ve buradaki tarihi yapıların hepsinin elden geçirilip, yaşama katılacağını aktaran Zeybekci, "Kemeraltı dünyanın en büyük açık alışveriş merkezi. İzmir’in bir değeri. Buradaki restore edilecek bölgenin tamamını elden geçireceğiz, burayı güzelleştireceğiz, canlandıracağız. Bölgenin parlayan yıldızı olacak, yabancı turistler turlarında Kemeraltı’nı isteyecek. Ama önce altyapısını düzenlememiz gerekiyor” diye cevap verdi.

"CHP’liyim ama oyum size"

Zeybekci’nin çarşıda karşılaştığı bazı vatandaşlar ve esnaflar "CHP’liyim, ama oyum size hizmet istiyorum. Bir fuarı, bir de Kemeraltı vardı onlar da kalmadı", "Bıktık artık. İzmir köy oldu, ben de CHP’liyim ama oyum size. Metropol şehri istiyoruz. En güzel şehir İzmir", "Sosyal demokratım bu kez oyumuzu size vereceğim. Fuar alanı için ne düşünüyorsunuz, özelleştirme olacak mı? Yanındaki arazi ne olacak?” diyerek görüşlerini aktardı, sorular yöneltti.

Zeybekci, oyların İzmir’e, kentin geleceğine verilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Kültarpark’ta eski fuar, festival havasında yeniden canlanacak. Duvarları kaldırılacak, ışıklandırması yapılacak. Orası bütün vatandaşlarımızın huzurla vakit geçirebileceği, sporlarını yapabileceği yer olacak. Özelleştirme, satma konusu yok. Yanındaki inşaat bölgesi de TSMF’ye iade ediliyor. Burası için de güzel projelerimiz var. Oyunuzu İzmir’e verin” dedi.

Esnaf kazılmış yolları ve bir aydır akan su patlağını göstererek, defalarca aramalarına rağmen kimsenin ilgilenmemesinden şikayet ederken, bir başka esnaf ise “Rögar kapağı sorunluydu, defalarca aramamıza rağmen ilgilenen olmadı. İnsanlar düşüp ayağını kırıyordu, yaralanıyordu. CİMER’i aradık, ertesi gün gelip yaptılar” diye konuştu.

Karabağlar isteği

Vatandaşlar ayrıca “Karabağlara kentsel dönüşüm istiyoruz”, “Ballıkuyu’yu düzelt başkanım”, “Şirinyer trafiğine el atın lütfen”, “Karabağların 500 bin nüfusu var, 24 amatör spor kulübü bir futbol sahasına muhtaç. Oraya mutlaka spor sahası yapılması gerekiyor”, “520 ve 20 numaralı hatları 15 dakikada bir hale getirmenizi istiyorum. Çünkü devlet hastanesine gitmek isteyen vatandaşlar var” gibi onlarca taleple karşılayan Zeybekci, 1 Nisan’da makama geçtiğinde bu sorunların hepsinin hızlı şekilde halledileceğini kaydetti.

Zeybekci, ayrıca Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ni de gezdi, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Davet üzerine bir balık restoranına oturan Zeybekci, İzmir’in genel durumu ve çözüm getiren projeleri hakkında bilgi verdi. Zeybekci’yi karşılarında gören vatandaşlar ve esnaflar, fotoğraf çektirmek için de adeta birbirleriyle yarıştı.