Esnaftan başkan adayına: "İsmail Erdem kazanırsa Ataşehir kazanır"

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, İçerenköy’de esnafı ziyaret etti. İçerenköylüesnaf, “İsmail Erdem kazanırsa Ataşehir kazanır” dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, aday gösterildiği günden bu yana Ataşehir’i karış karış gezerek halkın sıkıntılarını dinliyor. Ataşehir’in tüm mahallelerini, esnafı gezerek ve vatandaşlarla bir araya gelerek ilçenin sorunlarını not eden Başkan İsmail Erdem, bugün öğle saatlerinde İçerenköy Mahallesi esnafını ziyaret etti. Vatandaşlar, sorunlarını dinleyen, Ataşehir’in geleceği için çalışan, proje üreten bir adayı karşılarında görmekten mutlu olduklarını söyleyerek, Başkan Erdem’e teşekkür ettiler.

"İsmail Erdem kazanırsa Ataşehir kazanır"

İçerenköy esnafı, Başkan Erdem’in Ataşehir’e aday olduğunu ilk duyduklarında çok sevindiklerini belirterek, "İsmail Erdem kazanırsa Ataşehir kazanır" dediler. Erdem ise, Ataşehir’in geleceği ve gelişimi için tüm projeleri ile hazır olduklarını söyledi. Başkan İsmail Erdem, İçerenköy esnafını ziyaretinin ardından engelli vatandaşları da evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.