Esnaflığı bırakıp dolar tacirliğine başladılar

Dolar ile Euro’daki spekülatif yükselişlerin hemen ardından ürün fiyatlarını arttıran fırsatçılar, dürüst esnafın ve tüketicinin tepkisini çekti. 5 litre suyun fiyatının 3,5 liraya, 250 gram ekmeğin 1,5 liraya, 1 kilogram pirincin 11 liraya, 10’lu yumurtanın 18 liraya fırlamasına anlam veremeyen bu kesimler, dalgalanmalardan yararlanarak ürün gramajını azaltan veya etiket değiştiren satıcılara karşı denetimlerin arttırılmasını talep ediyor.

FİYATLAR ABARTILI

Esnaflar kur dalgalanmaları sonrası gelen zamları aşırı ve abartılı buluyor.

Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) Genel Bakanı Mahmut Çelikus, stokçuluk yapmanın, ürün fiyatlarını fahiş oranda arttırmanın Ahilik kültürüne uymadığına işaret etti. Çelikus, “Perakendeciye ve tüketiciye zarar veren stokçular ahlak ilkelerini ihlal etmekte ve hak yemektedir” dedi.

DENETİMLER ARTTIRILMALI

Stok yapan çevrelerin toptancılar, ara toptancılar ve marketler olduğunu savunan Çelikus, şunları kaydetti: “Bunlar tonlarca ürünü ambarlarında veya depolarında saklamakta sonrasında doları bahane ederek fiyatları arttırmaktadır. Bu uygulama bir yandan bakkalı ve manavı bir yandan da tüketiciyi mağdur etmektedir. Bu mağduriyetler toptancıları, ara toptancıları ve marketleri kontrol ederek önlenir.”

İstanbul’da faaliyet yürüten esnaflar da ekonomik savaşa karşı Başkan Erdoğan’ın yanında duracakları sözünü vererek, “Kur artışlarını iddia ederek stokçuluk yapan ve ülkemize darbe vuranlara en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır” görüşünde birleşti.

OYUN ÖNLENMELİ

Tüketici Hakları Derneği (THD) Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Çakar, kur oynamalarından faydalanarak fiyatları şişiren stokçulara karşı tedbir alınması gerektiğini dile getirdi. Çakar, “Burada büyük bir hile, oyun dönüyor. Oyun görülmeli ve önlenmeli” uyarısını yaptı.

Toplumun tamamını stokçulara karşı duyarlı olmaya davet eden Çakar, şu tembihlerde bulundu: “Üreticileri ve tüketicileri mağdur eden tedarikçiler, ilgili birimlere şikâyet edilmelidir. Halkı aldatanlar valiliklere ve kaymakamlıklara bildirilmelidir. Bu yapılamıyorsa tüketici derneklerine ve örgütlerine başvurulmalıdır. ”

ALAN DARALTILMALI

Devletin stokçuları markaja alması gerektiğini belirten Çakar, “Merkezi yönetim ve yerel idareler tüketici dernekleri ile el ele vermeli, denetimleri yoğunlaştırmalı. Bu anlamda tüketici müfettişliği gibi bir organ devreye sokulmalı ve stokçuların oyun alanı daraltılmalı” dedi.

Halkın hakkını korumak için adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Avukat Mustafa Efe, “Bu çerçevede hukukumuzda tüketici müfettişliği gibi bir müesseseye yer verilebilir” önerisini sundu.

Efe, kur dalgalanmalarını bahane ederek ürün fiyatlarını artıranlar karşı alınan hukuki tedbirler ile ilgili olarak da “Yönetmelik önemli ama tek başına yeterli değil, kanun şart” yorumunu yaptı.