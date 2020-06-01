Esnafın ilk siftahı MHP’den

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkanlığı, normalleşme süreci çerçevesinde hizmet vermeye başlayan esnafa zarf içerisinde ‘siftah parası’ bıraktı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi işletmecileri, 1 Haziran tarihinin verilmesinin ardından hijyen ve dezenfekte çalışmalarını tamamlamıştı. İşletmeler, normalleşme süreciyle birlikte bugün itibarıyla çalışmalarına başladı. MHP Kırıkkale İl Başkanlığı tarafından hayata geçirilen uygulamada da, uzun süredir kapalı olan ve zor günler geçiren esnafa yönelik kartlar ve içerisine bir miktar para yerleştirildi. Hazırlanan zarflara da ’Bugün siftahınızı bizden yapın istedik’ yazılarak esnafa iyilik temennilerinde bulunuldu.

"Zor günlerinde yanlarında olmak istedik"

Bazı işletmeleri de ziyaret ederek hazırlanan kartları bizzat veren MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, esnafa da hayırlı işler diledi. Son durum hakkında bilgiler alan Başkan Baloğlu, “Bir pandemi süreci yaşandı. Bu pandemi sürecinde bazı esnaflarımız özellikle çay ocaklarımız, kahvehanelerimiz, lokantalarımız kapalı kalmak zorunda kaldı. Biz de bugün itibarıyla devletimizin almış olduğu kararlar gereği 1 Haziran itibarıyla açılmış olan çay ocakları, kafeler ve lokantalara sabahın ilk ışıklarında Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı olarak bir zarf bıraktık. Bu zarfımızın içerisinde ‘Bugün siftahınızı bizden yapın istedik’ temalı ve ilk kazançlarını zarfın içerisinde koymuş olduğumuz bir meblağ bir çay parasını kendilerine takdim ettik. Şu saate kadar birçok arkadaşımız geri dönüş yaparak teşekkür ettiler. Uzun yıllardır Kırıkkale siyasetinin içerisindeyim. Biz esnaflarımızla vatandaşlarımızla beraberiz. Onların kazançları bizim için önemli. Değer katıyorlar katma değer katıyorlar. Hem kendilerine hem bölgemize hem de devletimize katma değer üretiyorlar. Zor günlerinde yanlarında olmak istiyoruz. Olmaya gayret ediyoruz. İnşallah hayırlı olur. İnşallah kazançlı bereketlere sahip olurlar. Bu sürecin kazasız belasız atlatılmasını diliyorum” dedi.

Zarf bırakılan iş yerlerini daha sonrasında tek tek ziyaret edeceklerini kaydeden Başkan Baloğlu, merkezde 175 noktaya partisinin ulaştığını da sözlerine ekledi.