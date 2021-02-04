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Ekonomi Esnafın borcu ne kadar ertelendi? Esnafın kredi borçları ne zamana kadar ertelendi?
Ekonomi

Esnafın borcu ne kadar ertelendi? Esnafın kredi borçları ne zamana kadar ertelendi?

Esnaf kredi borçları ertelenecek mi? Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı süreçten geçen esnaf ve sanatkarlara devletin desteği devam ediyor. Kira ve hibe desteğinden sonra şimdi de esnaf ve sanatkarların kredi borçlanı erteleniyor. Peki esnafın kredi borçları ne zamana kadar ertelendi? Esnafın borcu ne kadar ertelendi? Hangi tarihden önceki kredi borçları ertelendi?

Yeniakit Publisher
2021-02-04 08:48:00 - 2021-02-04 08:50:31
Esnafın borcu ne kadar ertelendi? Esnafın kredi borçları ne zamana kadar ertelendi?

Esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi borçlarının ertelenmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Esnaf 31 Aralık ve öncesinde kullandığı düşük faizli kredilerin borçlarını erteleyebilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle işleri zarar gören ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların, Halkbank tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve  sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya  doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine karar verildi. Peki esnaf kredi borç erteme şartları neler?

Hangi tarihden önceki kredi borçları ertelendi?

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, karar kapsamındaki esnaf ve sanatkârlardan yaşanan salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, TESKOMB’a  bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK'lar kefaletiyle veya doğrudan Bankadan, 31 Aralık 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, vadesinde/taksit  vadesinde/hesap devresinde tahsil edilemeyip henüz tasfiye olunacak alacaklar kapsamına alınmayanlar ile 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 tarihleri arasında vadesi dolacak olup, bu Kararın yürürlüğe girdiği  tarih itibarıyla itfa edilmeyenler  başvuru şartı aranmaksızın  vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap  devresinden itibaren kredi itfa tablosunda belirlenen taksit sayısı  değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle ertelenecek. Erteleme dönemi boyunca taksit/anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin ilgili kararlar uyarınca esnaf ve sanatkârlara yansıyan kısmı ile bu tutara ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecek.

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