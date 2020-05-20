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Ekonomi

Esnafın bayram cirosuna ‘coronavirüs’ darbesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, coronavirüs (Covid-19) salgınının ramazan ayı ve bayrama özel birçok geleneğin yerine getirilmesine engel olduğunu belirterek, hurma, incir, kuru kayısı, bayram şekeri, çikolata ve bayramlık giysi satışlarında geçmiş dönemde elde edilen ciroların bu yıl beklenmediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:12:00 -
Esnafın bayram cirosuna ‘coronavirüs’ darbesi

Salgının birçok geleneğin yerine getirilmesine engel olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti: “Ramazan ayının olmazsa olmazı hurma, kuru üzüm, kuru kayısı, gün kurusu ve vişne kurusu satışları çok büyük oranda düştü. Aynı düşüş bayram tezgahlarının açıldığı çikolata ve şekerleme satışlarında da yaşanıyor. Hurma, incir, kuru kayısı, bayram şekeri, çikolata ve bayramlık giysi satışlarında eski cirolar bu yıl maalesef olmayacak.”

 

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