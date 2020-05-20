Esnafın bayram cirosuna ‘coronavirüs’ darbesi

Salgının birçok geleneğin yerine getirilmesine engel olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti: “Ramazan ayının olmazsa olmazı hurma, kuru üzüm, kuru kayısı, gün kurusu ve vişne kurusu satışları çok büyük oranda düştü. Aynı düşüş bayram tezgahlarının açıldığı çikolata ve şekerleme satışlarında da yaşanıyor. Hurma, incir, kuru kayısı, bayram şekeri, çikolata ve bayramlık giysi satışlarında eski cirolar bu yıl maalesef olmayacak.”