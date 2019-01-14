Esnafa ucuz ve kolay kredi

Esnafın elini rahatlatacak ucuz krediye başvurular 9 Ocak itibarıyla başladı. Esnaf ve Kefalet Kooperatifleri (TESKOMB), bu yıl toplam 350 bin esnafa 22 milyar lira kredi kullandıracak. İşini büyütmek, dükkân almak, aracını yenilemek, makine ve teçhizat alımı yapmak isteyen esnaf, kendi kredibilitesine göre bu pastadan pay alacak.

Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, çini ve çömlek yapımı gibi meslek kollarında faaliyet gösteren ve ‘Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi’ sahibi esnaf ve sanatkârlar ise kredi aldıklarında hiç faiz ödemeyecek.

Bu işin eğitimini alıp kendi işini kurana da faizsiz kredi kullandırılacak.