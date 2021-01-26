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Ekonomi Esnafa kira yardımı başvurusu (e devlet) nasıl yapılır?
Ekonomi

Esnafa kira yardımı başvurusu (e devlet) nasıl yapılır?

Esnafa kira yardımı ve hibe desteği başvurusu yeniden açılıyor... Devlet tarafından koronavirüs salgını sürecinde gelir kaybı yaşayan esnaflara kira yardımı ve hibe desteği ödemeleri devam ediyor. Esnafa hibe desteği (gelir kaybı) ve kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Hibe desteği (gelir kaybı) başvuru ekranı! e-Devlet kira gelir kaybı desteği başvurusu...

Yeniakit Publisher
2021-01-26 20:38:00 -
Esnafa kira yardımı başvurusu (e devlet) nasıl yapılır?

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara verilecek gelir kaybı ve kira desteği başvuruları yeniden açılıyor. Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Gelir kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır?

Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kira ve gelir kaybı desteği için başvuru yapamayan esnaf ve sanatkarlara güzel bir haber verdi. Pekcan, bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yeniden başvuru yapılabileceğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan milyonlarca esnaf ve sanatkarı ilgilendiren konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pekcan kira ve gelir kaybı desteklerine ilişkin olarak başvuru süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığını söyledi. Pekcan yaptığı açıklamada "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz. Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Esnafa hibe desteğinden kimler yararlanabiliyor?

Tebliğle, destek programından yararlanma koşulları da belirlendi. Buna göre, bu destek programından, 14 Aralık'tan önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecek.

Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulacak, ayrıca yazılı duyuru yapılmayacak. Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacak.

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