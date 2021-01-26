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Ekonomi Esnafa kira ve gelir kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır?
Ekonomi

Esnafa kira ve gelir kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan esnafa kira ve gelir kaybı desteği ile ilgili resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Pekcan, yeniden başvuru alımlarına başladığının müjdesini verdi. Peki esnafa kira ve gelir kaybı desteği başvurusu nereden yapılır? Nasıl yapılır? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-01-26 13:25:00 -
Esnafa kira ve gelir kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hesabından yaptığı paylaşımında “Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz. Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Esnafa kira ve gelir kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sisteme giriş yapan vatandaşlar Ticaret Bakanlığı hizmetleri altında bulunan Kira Destek Başvurusu (Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirler) ile Gelir Kaybı Desteği Başvurusu (Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirler) hizmetlerini kullanarak başvurularını yapabilirler. Formu eksiksiz bir şekilde dolduran vatandaşlar başvurularını tamamlayabilirler.v

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