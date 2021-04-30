Koronavirüs salgını milyarlarca insanı ekonomik yönden olumsuz etkiledi. Ülkemizde ise ekonomik yönde sıkıntı yaşayan esnaflar için çeşitli destek paketleri düzenlendi. Peki, tam kapanmada esnafa hangi destek verilecek?

Esnafa kapanma destekleri neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa aylık 1000 lira gelir desteğinin 1 ay uzatıldığını, ihtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1.000 liralık yardımın 1.100 liraya çıkartıldığını açıkladı. Erdoğan, imalat sektöründeki küçük işletmelere 5 milyar lira bütçeli yeni bir desteğin başlatıldığını, iş sözleşmelerinin fesih yasağının da uzatıldığını belirtti. Öte yandan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından geri ödemesiz ciro kaybı destekleriyle ilgili başvuru sürelerinin uzatıldığını açıkladı.

Mehmet Muş, "Yiyecek-içecek sektöründeki işletmelere yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru süresini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık. Ciro kaybı desteklerinden yararlanma şartını taşıyan işletmelerimiz, 31 Mayıs saat 23.59’a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılacak yeni destek ödemelerinin müjdesini verdi.

Erdoğan, dün Elmadağ ilçesinde Makine Kimya Endüstrisi Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Ekinliği ve Ürün Lansmanı’na katıldı. Erdoğan özetle şunları söyledi:

TESKOMB ve Halbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini, 1 Temmuz 2021 tarihine kadar erteliyoruz.

Ayrıca, TESKOMB kefaletiyle kredi kullanan esnaflarımızdan taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu, daha sonra tahsil edilmek üzere, TESKOBM tarafından bankaya ödenmiştir.

Çek ve senetlerle ilgili bir başka önemli düzenleme de yine Meclis’te uzlaşmayla görüşülüyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran’a kadar uzatılmıştır.

Diğer yandan, KOSGEB vasıtasıyla, toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Bu destek öncelikle, Kovid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir.

Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler de bu desteğe başvurabilecektir. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere, 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır.

Bu sektörlerde şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler 3 Mayıs pazartesi gününden itibaren e-devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile başvurularını yapabilirler.

Emeklilerimize 2018 yılında başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1.000 liradan 1.100 liraya yükseltme kararı almıştık, onunla ilgili düzenleme Meclis’te varılan uzlaşmayla gerçekleştiriliyor.

Memur maaşlarını 10 Mayıs itibariyle hesaplara yatırıyoruz. Esnaflarımıza yaptığımız aylık 1.000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay uzatıyoruz.

İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1.000 liralık nakdi yardımı 1.100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da, yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere, çeşitli kurumlarımız da, bu süreçte milletimizi pek çok projeyle desteklemeyi sürdürüyor.