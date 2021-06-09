Esnafa hibe destek ödemeleri yattı mı? Hibe ödemeleri ne zaman başlayacak?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğine başvuran esnafa ödemelerin yarından itibaren başlayacağını söyledi. Hibe destek ödemeleri iki grup halinde bir defaya mahsus 3 bin TL ve 5 bin TL olarak verilecek.

Birinci grupta yer alan işletmeler şu şekildedir: kahvehane, kantinler, kafe, hamamlar, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, öğrenci yurtları, lunaparklar, kırtasiyeler, internet kafeler, düğün salonları. Birinci grubun sayısı 235 bine ulaşmaktadır ve bu grupta yer alanlara tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacaktır.

İkinci grupta yer alan işletmeler şu şekildedir: onarım, bakım, tamirat, seyyar satıcılar, kaporta işleri ile uğraşanlar, sıhhi tesisatçılar, müzisyenler, hırdavatçılar, oto yıkamacılar, oyuncak,kuru temizlemeciler, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, konfeksiyoncular,kurs işletmecileri tuhafiyeciler, zücaciyeler. İkinci grupta yer alan işletme sayısı toplamda1 milyon 150 binden fazladır. Bu işletmelere tek seferlik 3 bin TL destek ödemesi yapılacak.