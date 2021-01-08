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Ekonomi Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?
Ekonomi

Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği esnafa kira yardımı (hibe desteği) başvuru sürecinin bugün başladığı duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyen kişiler detayları merak ediyor. Peki, Esnafa kira yardımı (hibe desteği) başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-01-08 11:52:00 -
Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs pandemisi ekonomik açıdan birçok kesimi negatif yönlü etkilerken devlet tarafından sağlanan ödeneklere bir yenisi daha eklendi. Bu süreçten en çok zarar gören esnaflara kira yardımı ve hibe desteği yapılacağı ifade edildi. Öte yandan bu ödenekten faydalanmak isteyen vatandaşlar bugün itibarıyla başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor…

Hibe desteği başvurusu nasıl yapılıyor?

Destek başvuruları 8 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. Kira desteği ve hibe başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak.

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