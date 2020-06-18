“Esnafa dijital dönüşümde destek paketi hazırlansın”

Dijital dünyaya adapte olmayan esnafın, rekabette geri kaldığına işaret eden Palandöken, “Dijital dönüşüm maliyet artıran, ekstra bir durum değil, aksine bir zorunluluk haline geldi. Ekonominin çarklarını döndüren esnaf, esnafın çarklarını döndüren de işte bu dönüşüm olmalı. Tüm esnafımızın dijital dönüşüme adapte olabilmesi için internet, eğitim, cihaz, kurulum, danışmanlık hizmeti gibi süreçlerde yardımcı olunacak bir destek paketi hazırlanmalı” çağrısında bulundu.