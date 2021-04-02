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Siyaset Esnaf ziyaretinde Akşener'e büyük şok!
Siyaset

Esnaf ziyaretinde Akşener'e büyük şok!

Konya'da esnaf ziyaretinde bulunan Meral Akşener'e HDP tepkisi geldi. Bir esnaf, HDP'nin CHP ile yapılan ittifakta artık gizli olmadığını belirterek bu ittifakta yer almalarından dolayı Akşener'e tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 16:34:00 -
Esnaf ziyaretinde Akşener'e büyük şok!

Konya'da esnaf ziyaretlerinde bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kurulan ittifak nedeniyle tepki gördü.

"Bu ittifakın içinde HDP’nin bulunduğu artık çok gizli değil"

Bir esnaf, "İçimdeki bir şeyi söylemeden edemem. Yani siyasette biraz daha farklılaşmanızı arzu ediyoruz, millet olarak. Bu ittifakın içinde HDP’nin bulunduğu artık çok gizli değil." dedi.

İnkar etti

Meral Akşener ise bu ifadeler üzerine, HDP ile ittifak içerisinde olduğu yönünde algı yapanları Allah'ın çarpacağını söyledi.

Akşener, "Bu algıları oluşturanları cenabı hakkın nasıl çarpacağına ben inanıyorum. Bak beddua etmiyorum ha. Fakat biliyorum." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Vatadaş

Ama millet sizin gibilere beddua ediyor
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Adile

SAPIKLARIN MERAL ABLASI! 
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