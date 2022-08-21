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Ekonomi Esnaf yeni borç yapılandırması istiyor
Ekonomi

Esnaf yeni borç yapılandırması istiyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’den yeni bir borç yapılandırmasına gidilmesi çağrısı geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 19:39:00 -
Esnaf yeni borç yapılandırması istiyor

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada 2 milyonu aşkın esnafın birikmiş borçlarını ödeyebilmesi için ‘sıfır faizli ve uzun vadeli’ yeni bir yapılandırmanın şart olduğunu aktardı. Palandöken, yapılandırmayla esnafa sicil düzenlenmesi de sağlanarak ‘nefes kredisi’ verilmesi gerektiğini ifade etti.

Palandöken, dünyada baş gösteren enerji krizinin Türkiye’ye de yansıyarak başta akaryakıt olmak üzere iş yeri kiraları, elektrik ve doğalgaz gibi girdi maliyetlerini arttırdığını vurguladı.

Esnafın borçlarını ödemek için krediye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunun altını çizdi. “Gerek kamu bankalarınca gerek özel bankalarca ekonominin bel kemiği olan esnaf ve sanatkârlar için düşük faizli kredi imkânı sunulmalı. Kredilerle yeni iş yeri açacak olan genç girişimcilerin de önü mutlaka açılmalı” değerlendirmesinde bulundu.

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