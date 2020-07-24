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Ekonomi

Esnaf ve sanatkârlara müjde! Borçlar başvurusuz 3 ay ertelendi

30 Haziran 2020 ve öncesinde kullanılan kredilerden doğan borçlardan 1 Temmuz 2020 - 30 Eylül 2020 döneminde vadesi dolacak olanlar, başvuru şartı aranmaksızın vade farkı eklenip taksit sayısı değiştirilmeden üç ay ertelendi.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 10:23:00 -
Esnaf ve sanatkârlara müjde! Borçlar başvurusuz 3 ay ertelendi

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre erteleme dönemi boyunca taksit-anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin ilgili kararlar uyarınca borçluya yansıyan kısmıyla tutara ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecek. İşten çıkarmama şartı koşuldu.

Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılacak.

Halk Bank’ın karar kapsamında ertelenen kredilerden doğacak gelir kayıpları ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, yaptığı paylaşımda, Milli Mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan esnaf ve sanatkarlara teşekkür ederek, “Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden” ifadelerini kullandı.

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