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Ekonomi Esnaf ve KOBİ’lere özel e-dönüşüm paketleri
Ekonomi

Esnaf ve KOBİ’lere özel e-dönüşüm paketleri

Türkiye Finans, ülke ekonomisinin bel kemiği Esnaf ve KOBİ’lerin yanında olmaya, onlar için yenilikçi çözümler üretmeye ve sunmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 15:05:00 -
Esnaf ve KOBİ’lere özel e-dönüşüm paketleri

Türkiye Finans Katılım Bankası, neredeyse tüm bankacılık işlemlerinin dijital kanallar üzerinden yürütüldüğü günümüzde, müşterilerinin hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde dijitalleşmesine öncülük ediyor.

Banka, “Dijital dönüşüm”den çekinen firmalar için “KOBİ’ye Fobi Yok” söyleminden yola çıkarak hazırladığı e-Dönüşüm paketleri ile E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv, E-İrsaliye, E-SMM, E-MM ürünlerini ücretsiz olarak müşterilerine sunuyor. Ayrıca Banka, bu süreç içerisinde e-imza, zaman damgası ve kayıtlı elektronik posta hesabı ihtiyacı olan müşterileri için de avantajlı çözümler sağlıyor.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırladığı avantajlı destek paketleri ile KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerine daha kolay, konforlu ve güvenli bir şekilde uyum sağlayabilmelerini amaçlayan Türkiye Finans, müşterilerinin dijital dünyaya çok daha donanımlı bir şekilde adım atabilmelerinin de önünü açıyor. Müşterilerine kağıtsız bankacılık deneyimi yaşatmak yönünde hızlı adımlarla ilerleyen banka, müşterilerinin kendi iş süreçlerini kağıtsız, elektronik ortamda yönetmelerine de destek veriyor.

Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Vekili Murat Akşam, dijitalleşmenin hayatın pek çok alanında köklü değişikliklere yol açtığını ve KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek amacıyla işletmeler için yeni çözüm önerileri geliştirdiklerini belirterek, “Dijitalleşme artık şirketler için bir seçenek olmanın ötesine geçerek bir iş yapma biçimi haline geldi. Türkiye Finans olarak, ülke ekonomisinin bel kemiği olan esnaf ve KOBİ’lerimizin dijital dönüşüm süreçlerinde de yanında olmayı, onların iş süreçlerini dijital ortama taşırken hayatlarını kolaylaştıran, hayata katılım bankaları olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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