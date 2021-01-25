Esnaf kredileri ne zamana kadar ertelendi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada esnafa büyük müjdeyi verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada, “Buradan bir müjde vermek istiyorum. Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir. Hayırlı olsun.“ dedi.

Vergi, sigorta, kira ve faturaları ne zamana kadar ertelenecek?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, koronavirüs salgını nedeniyle esnafın borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz ertelenmesini istemişti. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Pandeminin yeniden artışa geçtiği son dönemde tam anlamıyla verimli bir destek için esnafımızın kredi başta olmak üzere vergi, sigorta, kira ve faturaları yıl sonuna kadar ve faizsiz ertelenmeli" demişti.