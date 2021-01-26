Esnaf kira desteği başvuru ekranı | Koronavirüs salgını yalnızca sağlık alanını değil ekonomiyi de olumsuz etkiledi. Hem kısıtlamalar hem de salgın korkusu sebebiyle daha çok evde vakit geçirilmesiyle esnaf gelir kaybı yaşadı. Bu sebeple devlet üç ay süreyle esnafa kira ve gelir kaybı desteği sağlamaya karar verdi. Peki, kira yardımı başvurusu nasıl yapılıyor?

Esnaf kira desteği başvuru şartları

Esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.

Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.

Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.

Kira desteği başvuruları sona ermişti. Ancak sürecin uzatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada, bakanlığa ulaşan talepler üzerine kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlayacaklarını kaydetti.

Pekcan, "Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek" ifadesini kullandı.

KİRA DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI