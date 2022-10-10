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Ekonomi Esnaf desteği nedir kimler nasıl yararlanabilecek?
Ekonomi

Esnaf desteği nedir kimler nasıl yararlanabilecek?

Milyonlarca esnafın gözü kulağı kabine toplantısındaydı. Kabine toplantısında esnaflara yönelik destek paketi şekillendi. Konuyla ilgili detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Peki, kimler esnaf desteğinden nasıl yararlanabilir?

Yeniakit Publisher
2022-10-10 21:08:00 -
Esnaf desteği nedir kimler nasıl yararlanabilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Esnaf desteği ise merak ediliyor. Peki, esnaf paketinin ayrıntıları nelerdir?

Esnaf desteği nedir kimler nasıl yararlanabilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Esnafımız için 60 ay vade ile yüzde 7 buçuk faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla 100 milyar liralık yeni kredi paketi başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1 buçuk milyon liraya yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizin 0 faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz” dedi.

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