Esnaf borç yapılandırma ekranı | “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vatandaşlar 17 Kasım 2020’den itibaren borç yapılandırma işlemlerini yapabiliyor. Borç yapılandırma işleminden yararlanmak isteyen esnaf nereden nasıl başvuru yapacaklarını merak ediyor. Esnaf borç yapılandırma nereden yapılır?

Esnaf borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Son yıllarda pek çok işlem internet üzerinden hızlıca yapılabiliyor. Bu durum özellikle pandemi sürecinde daha çok tercih edilmeye başlandı. Vergi borçları; vergi dairelerinin yanı sıra İnteraktif Vergi Dairesi web sitesi ve uygulamasından kolayca yapılabiliyor. İnteraktif Vergi Dairesi’ne TC kimlik numarası ve e devlet şifresi ile giriş yapılabiliyor. Vergi borçlarınızı sisteme giriş yapıp menüde yer alan ‘Yapılandırma İşlemleri-7256 Başvuru Formu' adımlarını tıklayarak yapabilirsiniz. 7256 Başvuru formu kısmına tıkladığınızda ekranda borçlarınız listelenecek.

Yapılandırma işlemiyle borçlarınızı en fazla 18 taksitte ödeyebilirsiniz. Ayrıca borçlarınızı 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleriniz de bulunuyor. Borçlarınızı 31 Aralık 2020’ye kadar yapılandırmanız gerekiyor. Borcunu peşin ödeyene ise yüzde 90’a varan indirim yapılıyor.

BORÇ YAPILANDIRMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ