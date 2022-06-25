  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Esnaf birbirine girdi, tarihi çarşı savaş alanına döndü!
Yerel

Esnaf birbirine girdi, tarihi çarşı savaş alanına döndü!

Bursa'da Tarihi Hanlar Bölgesinde bulunan Okçular Çarşısında, daha önce aralarında husumet bulunan esnafların kavga etmesiyle ortalık savaş alanına döndü

Yeniakit Publisher
2022-06-25 16:20:00 - 2022-06-25 18:27:57

Bursa'nın tarihi okçular çarşında karşılıklı dükkan işleten esnaf birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tarihi Hanlar Bölgesinde bulunan Okçular Çarşısında daha önceden aralarında husumet bulunan esnaf arasında sözlü tartışma yaşandı. Bir taraf karşı tarafa kuru sıkı tabancayla ateş edince, tekmeli yumruklu kavga başladı.

Kavga anı kameraya yansıdı

Onlarca kişinin bir birine girdiği tekmeli yumruklu kavga çarşıda bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavgada dükkanların önünde bulunan cansız mankenlerde devrilip çevreye savruldu.

FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN

Ekiplerin müdahalesiyle son buldu

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi kavgaya müdahale ederek ayırdı. Kavgaya karışanlar polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23