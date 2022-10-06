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Siyaset Esma Esed'in elbisesi servet değerinde! 16 yıllık memur maaşı...
Siyaset

Esma Esed'in elbisesi servet değerinde! 16 yıllık memur maaşı...

Suriyelileri açlığa mahkum eden, on binlerce sivili katleden Esed lüks içinde yaşamaya devam ediyor!.. Katil Esed'in eşi Esma Esed'in giydiği elbise gündem oldu. Esma Esed'in elbisesi Suriye'de 16 yıllık memur maaşına denk gelen 4 bin 500 dolar değerinde...

Yeniakit Publisher
2022-10-06 15:56:00 -
Esma Esed'in elbisesi servet değerinde! 16 yıllık memur maaşı...

Katil Beşşar Esed ve karısı Esma Esed'in, İmad İbrahim Safi'nin ziyaretinden bir fotoğraf servis edildi. Suriye ve Arap kamuoyunun gündemi, Esma Esed'in ziyaret sırasında giydiği elbise oldu.

Gazeteci Nidal Malûf, Esma Esed'in ziyarette giydiği elbisenin fiyatını ortaya çıkardı. Timetürk'ün haberine göre Malûf, uluslararası giyim firmalarının internet sitesinde bayan Esed'in giydiği Valentino marka elbisenin 4500 ABD Doları olduğunu bildirdi.

Bu rakam, Suriye devleti çalışanı bir memurun 16 yıllık maaşına denk geliyor. Malûf, bu rakamın 20 milyon Suriye lirasından fazlaya tekabül ettiğine işaret etti. Malûf, “Suriye'de bir memurun maaşının 100 bin Suriye lirası olduğunu hesaba katarsak, bu elbiseyi almak için yemeden içmeden 16 yıl çalışması gerekiyor” dedi.

Esma Esed, Suriye'deki devrim hareketinin başladığı 2011 yılından beri halkı vuran fakirliğe rağmen, lüks ve pahalı elbiselerle fotoğraf veriyor.

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