Eşlerimiz tecavüzcü yaftasından kurtarılsın!

Taha Emre Özdemir Ankara

Dini ve resmi nikahları kıyılarak yuva kuran ancak haklarında açılan kamu davasıyla eşleri cezaevine atılan genç evlilik mağduru kadınlar Yeni Akit’e konuştu. Eşinin 4 yıldır cezaevinde olduğunu söyleyen Celile Çukur, “Hakkımızda açılan kamu davasından sonra mahkemenin verdiği kararla eşimle resmi nikahımız kıyıldı. Aradan 3 yıl geçtikten sonra ise eşime ‘çocuğa yönelik cinsel istismar’ suçlaması ile 19 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdiler” dedi.

Çocuğum babasını soruyor

“Bir anne olarak çocuğuma hem anne hem baba sevgisi veremiyorum” ifadesini kullanan Çukur, “Hayatımıza kayınvalidem ile kendi ailemin destekleri sayesinde devam ediyorum. Bu şekilde nereye kadar gideceğini artık ben de bilmiyorum. Çok yoruldum. Bir taraftan geçimimizi sağlamaya çalışırken diğer taraftan da eşlerimiz için mücadele ediyoruz. Cezaevindeki eşime de umut vermek zorundayım. Eşimi de ayakta tutmaya çalışıyorum ama artık başaramıyorum. Bana babasını soran evladıma ne cevap vereceğimi bulamıyorum” diye konuştu.

Aile düşmanı Mor Çatı ve benzeri derneklerin genç evlilik mağduriyetinin çözümüne karşı olmasına değinen Damla Atalay ise, “Genç evliliklerle ilgili ne zaman bir haber çıksa hakkımızda algı operasyonu yapılıyor. Bizim sesimizi hiçbir şekilde duymak istemiyorlar. Aslında doğrunun ne olduğunu onlar da biliyor. Yani biz yıllardır resmi nikahlıyız, evliyiz. Bizim eşlerimiz bizim istismarcımız değil. Eşim benim istismarcım olsa bu mücadeleyi neden vereyim? Bizim çocuklarımız var, babasızlar. Evlatlarımız babası büyüyor” diye konuştu.

Haklarında yapılan haberlerden utandıklarını vurgulayan Gülşeref Öztürk de şunları söyledi: “Biz hakkımızda yapılan haberleri ve eşlerimiz için kullanılan ifadeleri okurken utanıyoruz. Bizler o ifadeleri asla kabul etmiyoruz. Çünkü bizim eşlerimiz tecavüzcümüz değil, istismarcımız hiç değil. Onlar gerçekten bir aile babası. Çoluk çocuk sahibi insanlar. Bu iftiraları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Kim tecavüzcüsü için af ister ki?”