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ESKÜDER’den Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı’ya başarı ödülü

Eskişehir Kültür Sanat Derneği (ESKÜDER) Başkanı Gazi Durusu ve beraberindeki sanatçılar; Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı’yı makamında ziyaret ederek, başarılarından dolayı teşekkür belgesi taktim ederek ödüllendirdiler.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:38
ESKÜDER’den Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı’ya başarı ödülü

Eskişehir Kültür Sanat Derneği (ESKÜDER) Başkanı Gazi Durusu ve beraberindeki sanatçılar; Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı’yı makamında ziyaret ederek, başarılarından dolayı teşekkür belgesi taktim ederek ödüllendirdiler.


Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı, ziyaretten ve verilen ödülden memnun kaldığını belirtti. Arı, ‘’Muhtar seçildiğimden bugüne kadar Şeker Mahallesinde oturan ve ihtiyacı olan vatandaşlarımıza buzdolabı, fırın, çekyat ve yatak temin edip verdik. Hastalara; hasta yatağı ve sandalye temin ettik. İhtiyaç sahipleri bebekler için; sancak kıyafet yardımı yaptık. Hayata geçirdiğimiz projeleri uygulamaya başladık. Ayrıca Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’ın destekleriyle mahallemizde; sokak asfaltlarımızın çukur olan yerleri dolduruldu. Yanmayan sokak lambaları değiştirildi. Parklarda kırılan sancaklar değiştirildi. Karanlık parklar aydınlatıldı. Parklardaki masa ve oturakların tamiri yapıldı. Mahalle ve parkların logarları, böceklere ve sineklere karşı ilaçlandı. Mahallemiz için hazırladığımız diğer projelerimizi de, ilerleyen günlerde muhtelif zamanlarda hayata geçireceğiz’’ dedi.


ESKÜDER Başkanı Gazi Durusu da ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’İlimizde mahalle muhtarlarına sırası ile önümüzdeki günlerde ziyaret edilerek başarılı muhtarlarımızı ödüllendireceğiz’’ dedi.


Ziyaret sonunda; ESKÜDER Başkanı Gazi Durusu tarafından, Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı’ya, başarılarından dolayı teşekkür belgesi taktim edilerek ödüllendirildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:38
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