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Spor Eskrimde 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası Trabzon'da sona erdi
Spor

Eskrimde 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası Trabzon'da sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-12-13 18:50:21 -
Eskrimde 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası Trabzon'da sona erdi

TRABZON (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Trabzon'da düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası sona erdi.

Yomra Cimnastik Salonu ve Spor Kompleksi'nde yapılan turnuvaya, çeşitli illerden sporcular katıldı.

Sporcular turnuvada kıyasıya mücadele ederken, hakemler ise sporcular ile katılımcıları maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

Yomra Gençlik ve Spor Müdürü Cengiz Aydoğdu, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle spor turnuvalarının zor şartlarda yapıldığını söyledi.

Aydoğdu, Kovid-19 nedeniyle toplumun tedirgin olduğunu ifade ederek, "Tüm tedbirlerimizi alarak, organizasyon için hazırlıklarımızı tamamlayıp, eskrim turnuvamızı gerçekleştiriyoruz. Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum." dedi.

İki gün süren şampiyonada, kız ve erkek sporcular kıyasıya mücadele etti.

Turnuvada 14 yaş altı erkek epe kategorisinde Tuğrahan Çaket birinci, Ufuk Cihat Uyan ikinci olurken, üçüncülüğü ise Süha Keşap ve Alperen Sağlam paylaştı.

14 yaş altı kız epe kategorisinde ise birinciliği Nisanur Sağlam, ikinciliği Şevval Sağlam, üçünclüğü Azra Kocaman ve Irmak Bakır elde ederken, 12 yaş altı kız epe kategorisinde Azra Kocaman birinciliğe, Irmak Bakır ikinciliğe, Elif Nisan Sağlam ve Zeynep Ela Cebeci üçüncülüğe ulaştı.

12 yaş altı erkek epe kategorisinde de birinci Devrim Deniz Diyar, ikinci Süha Keşap, üçüncü ise Alperen Sağlam ve Kamil Karslı oldu.

10 yaş altı erkek epe kategorisinde de birinci Devrim Deniz Diyar, ikinci Tuna Eroğlu olurken, üçüncülüğü ise Toprak Eroğlu ve Ömer Mete Eroğlu paylaştı.

Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini Yomra Gençlik ve Spor Müdürü Aydoğdu ve beraberindekiler tarafından verdi.

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