Eskrimcilerin 15 bin kilometrelik "hasret giderme" rotası

ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Türkiye Eskrim Federasyonu, başlattığı "Şehir Şehir Eskrim’" projesi ile Edirne’den Ardahan’a kadar yaklaşık 15 bin kilometre yol katederek, 43 il ve 61 ilçenin yer aldığı rotada eskrimcilerle "hasret" giderecek.

Federasyon başkanı Murat Atalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Projemizle, pandemi sürecinde birbirimizden uzak kaldığımız günlerin acısını bir nebze olsun çıkarmak, eskrimcilerimizle bir araya gelmek ve uzakları yakınlaştırmak için ‘normalleşme’ kurallarını da göz ardı etmeden yollara düştük. Normalleşme sürecinde eskrimcilerimizle hasret gidereceğiz." dedi.

Projeyle pandemi sürecinin sebep olduğu uzaklığı ve özlemi gidermek istediklerini dile getiren Atalı, "Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları senesi olması nedeniyle 2019-2020 sezonuna yoğun başlamıştık. Yoğun tempoyla devam ederken tüm dünyayla birlikte yaşadığımız yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde biz de neye uğradığımızı şaşırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın sürecinde olimpiyatların ertelendiğini hatırlatan Atalı, "Uluslararası Eskrim Federasyonunun sezonun kalan turnuvaları bizim de federasyon olarak planlanan yurt içi turnuvalarımızı iptal etmemiz sonucu tüm planlar alt üst oldu ve birbirimizden uzak kaldık. Evlerimizde kalmamız gereken süreçte hem eskrim pistlerini, hem heyecan dolu turnuvalarımızı, hem de birbirimizi çok özledik." ifadelerini kullandı.

Federasyonun süreçte kararlarını öncelikle sporcuların sağlığını gözeterek aldığına vurgu yapan Murat Atalı, şöyle devam etti:

"Süreci takip ederken aldığımız her kararda her şeyden önce tabii ki tek dileğimiz her zaman sporcularımızın sağlığı oldu. Bu anlamda da sürece hızla adapte olarak gereken her türlü önlemi aldık, kulüplerimiz ve sporcularımıza bunları duyurduk. Biz de pandemi sürecini en uygun şekilde yönetmeye özen gösterdik. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte hayata geçirdiğimiz ‘Şehir Şehir Eskrim’ projemizle yaşanan zorunlu ayrılığa bir son vermek istiyoruz."







- "Dijital çözümlerden faydalandık"





Murat Atalı, pandemi sürecinde dijital çözümlerden faydalandıklarını söyledi.

Yüz yüze iletişime alternatif olarak sanal platformları etkin kullandıklarını belirten Atalı, "Hem yurt içi hem de yurt dışı turnuvaların, hatta antrenmanların dahi sekteye uğradığı bu süreçte; fiziksel olarak bir araya gelemesek de eskrimcilerimizle bağımızı koparmamak adına dijital çözümlere ağırlık verdik." dedi.

"Eskrim TV" ve "Eskrim Blog" ve sosyal medya araçlarından paylaşımlar yaptıklarını dile getiren Atalı, "Paylaştığımız çeşitli içerikler ve oluşturduğumuz etkinliklerle, fiziksel ayrılığımızı bir nebze olsun hafifletmeye, sporcularımız için yönlendirici olmaya özen gösterdik. Bu anlamda çalışmalarımız katlanarak devam edecek." şeklinde görüş belirtti.





- Şehirlerdeki eskrim faaliyetleri görüntülenecek



Başkan Atalı, "Şehir Şehir Eskrim" projesi kapsamında ziyaret ettikleri yerlerdeki eskrim faaliyetlerinin görüntüleneceğini ifade etti.

Eskrimcilerle çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini dile getiren Atalı, "Oluşturduğumuz tüm içerikleri, YouTube Eskrim TV kanalımız ve sosyal medya hesaplarımızda programlı şekilde yayınlayarak, yaşanan normalleşme sürecini en etkin şekilde kullanmak, yaz aylarını güzel değerlendirmek ve bir sinerji sağlamak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.