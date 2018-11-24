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Eskrim: Yıldızlar Kılıç Türkiye Şampiyonası

- Kastamonu'da düzenlenen şampiyonaya 37 kulüpten 143 sporcu katılıyor

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:44
Eskrim: Yıldızlar Kılıç Türkiye Şampiyonası


KASTAMONU (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar Kılıç Türkiye Şampiyonası, Kastamonu'da başladı.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 37 kulüpten 143 sporcu katılıyor.

Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü ve Türkiye Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Bilgehan Baydil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'da bu alanda yapılan ilk şampiyona olması dolayısıyla mutlu olduklarını dile getirdi.

Baydil, "Kızlarda 16, erkeklerde ise 21 kulüpten toplam 143 sporcu şampiyonaya katılıyor. Bugün erkekler, yarın ise kızlar kategorisinde müsabakalar olacak." dedi.

Eskrim sporunun Türkiye'de yaygınlaşmaya başladığına işaret eden Baydil, "Son dönemde bu alanda Avrupa ve dünya çapında elde edilen başarılar bu spora ilgiyi artırdı. Bu sayede sporcu sayısında artış yaşanıyor. Tabii bunda Bakanlığının verdiği desteğin de etkisi büyük." diye konuştu.

Şampiyona yarın sona erecek.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 12:44
  1. Doç. Dr. Bilgehan Baydil
  2. eskrim
  3. Kastamonu
  4. Kılıç
  5. Türkiye Eskrim Federasyonu
  6. Türkiye Şampiyonası

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