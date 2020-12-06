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Spor Eskrim: Türkiye 17 Yaş Altı Kız-Erkek Flöre Turnuvası
Spor

Eskrim: Türkiye 17 Yaş Altı Kız-Erkek Flöre Turnuvası

Tekirdağ'da düzenlenen turnuvada 65 sporcu mücadele etti

Yeniakit Publisher
2020-12-06 20:07:01 -
Eskrim: Türkiye 17 Yaş Altı Kız-Erkek Flöre Turnuvası

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye 17 Yaş Altı Kız-Erkek Flöre Eskrim Turnuvası, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapıldı.

Çorlu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada kız ve erkek 65 sporcu mücadele etti.

Müsabakalar sonunda Erkek Flöre kategorisinde Burak Çufadar birinci, Tan Sezer ikinci, Kayhan Sırmacı ve Sarp Yalçın üçüncü oldu.

Kız Flöre kategorisinde ise Alisa İsbir birinciliği, Fatma Zehra Anbarlılar ikinciliği, Tuana Atmaca ve Şevval Pelin Cantener üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları törenle verildi.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, AA muhabirine, organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Hafta sonu Çorlu'da düzenlenen eskrim turnuvalarına 8 ilden 150'nin üzerinde sporcunun katıldığını belirten Üzgün, bir sonraki turnuvada yurt dışından sporcuları ağırlamak istediklerini ifade etti.

Türkiye Eskrim Federasyonu Tekirdağ İl Temsilcisi Sezgin Şakiroğlu ise Çorlu'da iki gün süren müsabakalarda çok kabiliyetli sporcuların mücadele ettiğini dile getirdi.

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