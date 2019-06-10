Eskrim: Burgaz Kupası





ANKARA (AA) - Eskrimde Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Burgaz Kupası sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burgaz kentindeki turnuvada Türk sporcular bireyselde 3 birincilik, takım kategorisinde de 1 ikincilik ve 2 üçüncülük kupası kazandı.

Bireyselde, 12 yaş altı erkekler kılıç kategorisinde Arda Tanerler, 12 yaş altı kızlar kılıç kategorisinde Ela Güneş ve 14 yaş altı erkekler kılıç kategorisinde ise Demir Çilingir birinci sırayı aldı.

Ayrıca, Toprak Altınçekiç, Demir Çilingir ve Efe Toker'den oluşan "TUR1" erkek takımı ikincilik, Arhan Andıç, Kıvanç Cengiz, Efe Emiroğlu ve Uras Macit'ten oluşan "Demirspor" takımı ile Rana Ataktürk, Duru Duş ve Defne Utaş’tan oluşan "TUR1" kız takımı da üçüncülük kupasının sahibi oldu.



