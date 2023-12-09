Eskiye rağbet olsa bitpazarına nur yağardı! CHP ihraçlıklara umut bağladı

Buğra Kardan İstanbul

Seçim yenilgilerinin ardından toparlanamayan CHP, 31 Mart’ta da hezimete uğramaktan korkuyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun delegeleri satın alarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna oturttuğu Özgür Özel, hem PKK’nın siyasi şubesi HEDEP’e hem de milliyetçi-muhafazakâr geçinen İP’i ittifak için yalvarıp yakarıyor.

Ekrem-Özgür'ü korku sardı

Yerel seçimlere tek başına girmesi hâlinde CHP’nin mağlûp olacağını gören bu ikili, çareyi miadı dolmuş isimlerde arıyor. Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’dan akıl almaktan bıkıp usanmıyor. Adları skandallara karışan yerel yöneticileri affediyor. Bu durum da CHP’de gerilimi tırmandırıyor. Örneğin Özel’in İmamoğlu’nun talimatıyla Kılıçdaroğlu döneminde ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a kapıyı açması tartışmalara neden oldu. Yine İmamoğlu’nun sert sözlerle CHP’yi terk eden Muharrem İnce’yle görüşüp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olma önerisi götürmesi de yadırgandı. Özel’in Kılıçdaroğlu’yla bir araya gelmesi bardağı taşıran damla oldu.

Duygusal bölünmüşlük var

Bir dönem CHP’de önemli görevler üstlenmiş olan AK Partili Savcı Sayan, Akit’e yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “CHP’de FETÖ’nün operasyonu devam ediyor. Kılıçdaroğlu bu operasyonun ürünüydü. CHP’yi yönetemedi. FETÖ’nün operasyonunda yeni aşamaya girildi. Burada ilk hedef Kılıçdaroğlu’nu yok etmekti. Kılıçdaroğlu gitti. Aleviler de Kılıçdaroğlu’nun etrafında kenetlendi. Liyakatsiz olmasına rağmen Özel CHP’nin başına getirildi. İmamoğlu ise tehlikeli, büyük bir proje. Muharrem İnce’yle İmamoğlu’nun görüşmesi Özel’in Genel Başkan olarak görülmediğini ortaya koymaktadır. Kılıçdaroğlu devrilmiştir ama siyasetten çekilmemiştir. Bürosundan bir şeyler yapmaktadır. Duygusal bölünme CHP’yi tarihe karıştıracak, müze konumuna itecektir. Miadı geçmiş, halkın itibar etmediği isimlerle bir araya gelmek, devriklerden ve ihraçlıklardan akıl almak manasız. Halkla ittifak yapan Erdoğan’la bu şekilde yarışmak mümkün değil. “

Kavga büyüyor

Gazeteci-yazar Hasan Öztürk de, şunları söyledi: “İsmail Saymaz büyük kurultayın ikinci günü ‘CHP’de fiilen eş başkanlık dönemi başlamıştır’ diye yazmıştı. İstanbul İttifakı için yola çıktığını iddia eden İmamoğlu gerek HEDEP gerek İP gerek İnce’yle kol kola yürümek için efor sarf ediyor. Özel de misilleme yaparak Kılıçdaroğlu’na gitti. İmamoğlu İBB’nin gücüyle, kasasıyla siyaseti dizayn etme çabası içerisinde. Bunu İP’te olan bitenlerden de anlıyoruz. Bakın İP’ten istifa eden vekil için ‘İmamoğlu tarafından satın alındı’ diye tweet atıldı. İmamoğlu’nun arayışları İP’i gererken CHP içinde mücadeleyi kızıştırıyor. Yani ortada karmaşa var.”

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