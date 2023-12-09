  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Eskiye rağbet olsa bitpazarına nur yağardı! CHP ihraçlıklara umut bağladı
Siyaset

Eskiye rağbet olsa bitpazarına nur yağardı! CHP ihraçlıklara umut bağladı

Yeniakit Publisher
2023-12-09 11:23:00 -
Eskiye rağbet olsa bitpazarına nur yağardı! CHP ihraçlıklara umut bağladı

İP’le ittifak ihtimali zayıflayan, HEDEP’i ittifaka ikna etmekte zorlanan CHP yönetimi, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde kapı dışarı edilen isimlerden medet umar hâle geldi.

Buğra Kardan  İstanbul

Seçim yenilgilerinin ardından toparlanamayan CHP, 31 Mart’ta da hezimete uğramaktan korkuyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun delegeleri satın alarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna oturttuğu Özgür Özel, hem PKK’nın siyasi şubesi HEDEP’e hem de milliyetçi-muhafazakâr geçinen İP’i ittifak için yalvarıp yakarıyor.

Ekrem-Özgür'ü korku sardı

Yerel seçimlere tek başına girmesi hâlinde CHP’nin mağlûp olacağını gören bu ikili, çareyi miadı dolmuş isimlerde arıyor. Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’dan akıl almaktan bıkıp usanmıyor. Adları skandallara karışan yerel yöneticileri affediyor. Bu durum da CHP’de gerilimi tırmandırıyor. Örneğin Özel’in İmamoğlu’nun talimatıyla Kılıçdaroğlu döneminde ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a kapıyı açması tartışmalara neden oldu. Yine İmamoğlu’nun sert sözlerle CHP’yi terk eden Muharrem İnce’yle görüşüp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olma önerisi götürmesi de yadırgandı. Özel’in Kılıçdaroğlu’yla bir araya gelmesi bardağı taşıran damla oldu.

Duygusal bölünmüşlük var

Bir dönem CHP’de önemli görevler üstlenmiş olan AK Partili Savcı Sayan, Akit’e yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “CHP’de FETÖ’nün operasyonu devam ediyor. Kılıçdaroğlu bu operasyonun ürünüydü. CHP’yi yönetemedi. FETÖ’nün operasyonunda yeni aşamaya girildi. Burada ilk hedef Kılıçdaroğlu’nu yok etmekti. Kılıçdaroğlu gitti. Aleviler de Kılıçdaroğlu’nun etrafında kenetlendi. Liyakatsiz olmasına rağmen Özel CHP’nin başına getirildi. İmamoğlu ise tehlikeli, büyük bir proje. Muharrem İnce’yle İmamoğlu’nun görüşmesi Özel’in Genel Başkan olarak görülmediğini ortaya koymaktadır. Kılıçdaroğlu devrilmiştir ama siyasetten çekilmemiştir. Bürosundan bir şeyler yapmaktadır. Duygusal bölünme CHP’yi tarihe karıştıracak, müze konumuna itecektir. Miadı geçmiş, halkın itibar etmediği isimlerle bir araya gelmek, devriklerden ve ihraçlıklardan akıl almak manasız. Halkla ittifak yapan Erdoğan’la bu şekilde yarışmak mümkün değil. “

Kavga büyüyor

Gazeteci-yazar Hasan Öztürk de, şunları söyledi: “İsmail Saymaz büyük kurultayın ikinci günü ‘CHP’de fiilen eş başkanlık dönemi başlamıştır’ diye yazmıştı. İstanbul İttifakı için yola çıktığını iddia eden İmamoğlu gerek HEDEP gerek İP gerek İnce’yle kol kola yürümek için efor sarf ediyor. Özel de misilleme yaparak Kılıçdaroğlu’na gitti. İmamoğlu İBB’nin gücüyle, kasasıyla siyaseti dizayn etme çabası içerisinde. Bunu İP’te olan bitenlerden de anlıyoruz. Bakın İP’ten istifa eden vekil için ‘İmamoğlu tarafından satın alındı’ diye tweet atıldı. İmamoğlu’nun arayışları İP’i gererken CHP içinde mücadeleyi kızıştırıyor. Yani ortada karmaşa var.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP’de çift başlı yönetim artık tescillendi
CHP’de çift başlı yönetim artık tescillendi

Siyaset

CHP’de çift başlı yönetim artık tescillendi

CHP'de paralar Konsere var, işçiye yok… İki saatlik konserin faturası ağızları açık bıraktı!
CHP'de paralar Konsere var, işçiye yok… İki saatlik konserin faturası ağızları açık bıraktı!

Siyaset

CHP'de paralar Konsere var, işçiye yok… İki saatlik konserin faturası ağızları açık bıraktı!

CHP’li belediyede 'sahtecilik' soruşturması! Müdürler hapiste, başkan yardımcısı kriminalde
CHP’li belediyede 'sahtecilik' soruşturması! Müdürler hapiste, başkan yardımcısı kriminalde

Gündem

CHP’li belediyede 'sahtecilik' soruşturması! Müdürler hapiste, başkan yardımcısı kriminalde

İmamoğlu kendisini CHP genel başkanı sanıyor
İmamoğlu kendisini CHP genel başkanı sanıyor

Gündem

İmamoğlu kendisini CHP genel başkanı sanıyor

CHP’den başka parti mi vardı? Üstad Necip Fazıl'ı eleştirenleri rezil etti
CHP’den başka parti mi vardı? Üstad Necip Fazıl'ı eleştirenleri rezil etti

Gündem

CHP’den başka parti mi vardı? Üstad Necip Fazıl'ı eleştirenleri rezil etti

Yılmaz Özdil CHP'nin kaybedeceği illeri açıkladı!
Yılmaz Özdil CHP'nin kaybedeceği illeri açıkladı!

Siyaset

Yılmaz Özdil CHP'nin kaybedeceği illeri açıkladı!

Muharrem İnce CHP’den aday gösterilecek mi?
Muharrem İnce CHP’den aday gösterilecek mi?

Gündem

Muharrem İnce CHP’den aday gösterilecek mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hsn

ak parti bu boğaz sıkma politikası ile de chp ye çalışıyor. yav eni girmiş bir memur, 33 yıllık bir öğretmen emeklisi olan benden 6,7 bin tl fazla maaş alır durumda temmuz 2023 haksızlığı ile ve benim iki kızım üniversite okuyor. ya o yeni memur ..

tostungen yemeye

merak etme tavşan kendini böyle sıkma mafsalı zorlayıp zarpayı patlatırsın sizen hepinize yön veren ağa babalarınız onlara oturun lannnnnnnnnn masaya diyecek sende hazır ol (8.10 saat) tostungen yemeye uzak yolculuğa çıkarsın onlar istedi diye tabiki
TÜM YORUMLARA GİT
Irak'ta İHA saldırısı! Sivil yerleşim bölgesini hedef aldılar: saat 18.05’te vuruldu! İşte hiç hesapta olmayan şok eden olay
Dünya

Irak'ta İHA saldırısı! Sivil yerleşim bölgesini hedef aldılar: saat 18.05’te vuruldu! İşte hiç hesapta olmayan şok eden olay

Erbil'de saldırı: Yapılan ilginç açıklamada, bomba yüklü bir İHA'nın saat 18.05'te sivil bir yerleşim alanındaki binayı hedef aldığı, olayda..
Belçika'dan geçit yok! Yahudi yerleşimci teröristlere yaptırım! Duyarlılığıyla helal olsun dedirtti
Gündem

Belçika'dan geçit yok! Yahudi yerleşimci teröristlere yaptırım! Duyarlılığıyla helal olsun dedirtti

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Batı Şeria'da şiddet eylemlerine karışan yerleşimci teröristlere yönelik ülkeye giriş yasağı gibi yaptı..
İskoçya Eski Başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü: Dahiyane...
Gündem

İskoçya Eski Başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü: Dahiyane...

İskoçya Eski Başbakanı Alex Salmond, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi "Dünya 5'ten büyüktür" sözlerine övgüler yağdırdı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23